Ông Putin trích tục ngữ Trung Quốc khi hội đàm với ông Tập

Sáng ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Sau nghi thức cử quốc thiều, hai nhà lãnh đạo cùng sải bước hướng về phía các em thiếu nhi đang cầm cờ hoa hai nước reo hò rộn rã. Các em học sinh đồng thanh hô vang: "Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng".

Giữa không gian trang nghiêm của Quảng trường Thiên An Môn, 21 loạt đại bác vang rền hòa cùng giai điệu hùng tráng của quốc thiều hai nước.

Khác với thông lệ tại các lễ đón nguyên thủ trước đây, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin không dừng lại trò chuyện trên bậc thềm Đại lễ đường. Ngay sau khi nghi thức tiếp đón trọng thể kết thúc, hai nhà đồng cấp đã nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong để bắt đầu cuộc hội đàm kín.

Theo Tân Hoa Xã, tại phần mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Nga cần hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển và phục hưng quốc gia, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu “công bằng và hợp lý hơn”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, quan hệ hai nước đạt được mức độ hiện nay là nhờ hai bên không ngừng củng cố lòng tin chính trị và hợp tác chiến lược. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đánh giá quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đạt “mức độ chưa từng có”.

Tổng thống Nga mời ông Tập Cận Bình tới thăm Nga vào năm tới, đồng thời khẳng định quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc đang góp phần duy trì ổn định toàn cầu. Ông Putin cũng đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai nước đang có “động lực tích cực”, đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông .

Quan hệ năng lượng giữa Nga và Trung Quốc được dự báo là một trong những nội dung chính của cuộc thảo luận. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hiện cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống “Sức mạnh Siberia” dài khoảng 3.000 km. Hai bên đạt thỏa thuận năng lượng trị giá 400 tỷ USD kéo dài 30 năm, thỏa thuận được khởi động từ năm 2019.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin hồi tháng 9 năm ngoái, hai nước đã nhất trí tăng sản lượng khí đốt hàng năm qua tuyến đường này. Hai bên cũng tiếp tục đàm phán về dự án đường ống “Sức mạnh Siberia 2”, nối từ Nga tới Trung Quốc qua Mông Cổ.

Về dầu mỏ, Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của Nga với các lô hàng vận chuyển bằng đường biển và đường ống. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng dầu Nga nhập khẩu vào Trung Quốc năm 2025 đạt 100,72 triệu tấn, chiếm khoảng 20% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Ông Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, cho biết xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng 35% trong quý I/2026, lên 31 triệu tấn. Hiện ông Putin được cho là đang tìm kiếm thêm các thỏa thuận năng lượng với Trung Quốc.

Bắc Kinh và Moscow đều mô tả chuyến thăm lần này của ông Putin là minh chứng cho quan hệ đối tác “trong mọi điều kiện thời tiết chính trị” giữa hai nước. Ông Putin từng gọi ông Tập là “người bạn thân thiết”, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần mô tả Tổng thống Nga là “người bạn cũ”.

Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu, Tổng thống Putin khéo léo mượn câu tục ngữ "Một ngày không gặp tựa ba thu" để bày tỏ niềm vui khi gặp lại Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng tần suất các cuộc gặp gỡ cấp cao dày đặc chính là minh chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ song phương đang ở giai đoạn nồng ấm và gắn kết đỉnh cao.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tình hình khu vực Trung Đông đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt, mọi hành động thù địch phải chấm dứt ngay lập tức, đàm phán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Ông khẳng định việc ngừng chiến sẽ giảm thiểu tác động đối với sự ổn định của nguồn cung năng lượng và trật tự thương mại quốc tế.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá các đối thoại rất “thực chất”, đồng thời khẳng định hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp trên các diễn đàn quốc tế. Phát biểu tại lễ đường, ông Putin cho biết quan hệ đối tác Nga - Trung mang tính “hình mẫu”, nhấn mạnh mục tiêu của hai nước là thúc đẩy phúc lợi cho người dân.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.