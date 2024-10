Ông Phan Thế Tuấn tạm thời điều hành hoạt động UBND tỉnh Bắc Giang

Sáng 8/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Cụ thể, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng.

HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ánh Dương. HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Ô Pích.

HĐND tỉnh Bắc Giang cũng cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ánh Dương.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành tạm thời điều hành hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang cho đến khi cơ quan có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn tạm thời điều hành hoạt động của UBND tỉnh Bắc Giang cho đến khi cơ quan có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

