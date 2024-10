Miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang

Sáng 8/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Cụ thể, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng.

HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ánh Dương.

HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Ô Pích.

HĐND tỉnh Bắc Giang cũng cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ánh Dương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang xem xét và thông qua 15 dự thảo nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển kinh, xã hội như Nghị quyết bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

