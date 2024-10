Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 7/10/2024, về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ UBND tỉnh Bắc Giang.

Quyết định nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Ánh Dương, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật ông Dương tính từ ngày công bố Quyết định số 1711-QĐ/UBKTTW ngày 17/9/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 46: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh Bắc Giang đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chịu trách nhiệm về các vi phạm trên.

Căn cứ vào các quy định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Ánh Dương.

