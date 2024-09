Xóa tư cách Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk với ông Doãn Hữu Long

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Doãn Hữu Long, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, ông Long bị xóa tư cách chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Sở Y tế, ông Long đã có sai phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, không phát hiện các sai phạm; ký văn bản đề nghị trúng thầu, phê duyệt trúng thầu và chỉ định thầu nhóm 14 mặt hàng thuốc trái quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước. Ông Long đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, hồi tháng 2/2023, tại phiên sơ thẩm vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc giai đoạn 2014 - 2015 của ngành y tế Đắk Lắk, ông Doãn Hữu Long bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong đấu thầu thuốc.

Đến phiên phúc thẩm vào tháng 8/2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt ông Doãn Hữu Long 3 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nhưng cho hưởng án treo.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.