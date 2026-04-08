Ông Phạm Gia Túc làm Phó thủ tướng thường trực

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê Ninh Bình. Ông là Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc.

Sáng 8/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các Quyết định bổ nhiệm: ông Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các phó thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Phó thủ tướng thường trực Pham Gia Túc là người cầm hoa. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, sáng cùng ngày tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 6 phó thủ tướng và 14 bộ trưởng, 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ Chính phủ 2026-2031.

Căn cứ Hiến pháp 2013, các Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký các Quyết định bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Gia Túc là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Túc từng giữ chức Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước khi trải qua quá trình công tác tại địa phương, giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, ông được điều động giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông Túc được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Hơn nửa năm sau, Bộ Chính trị tiếp tục phân công, bổ nhiệm ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, rồi Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2026, tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Phạm Gia Túc được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.