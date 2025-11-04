Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 4/11, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương dự và trao quyết định.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố Quyết định số 15-QĐ/ĐU về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự cố gắng và những đóng góp của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhận trọng trách mới. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Quảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", đồng chí Trần Cẩm Tú nói.

Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí xin tiếp thu và sẽ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

"Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án nhân dân, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Tòa án nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chúc mừng đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Lê Minh Trí và hứa sẽ tiếp tục phát huy các kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu mà ngành Tòa án nhân dân đã đạt được trong các nhiệm kỳ vừa qua, để xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, phát triển ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và trực tiếp là đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đối với ngành Tòa án nói chung và Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nói riêng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với cấp ủy các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng ngành Tòa án nhân dân. Tôi cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nói.