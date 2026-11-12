Ông Nguyễn Văn Được (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM) thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM sau gần 21 tháng đảm nhiệm cương vị này.

Sáng 12/11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ. Dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được thôi làm Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Được, sinh ngày 3/4/1968; quê ở xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ông vào Đảng ngày 9/5/2000. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học; Cử nhân Địa chất.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

3/1993 - 6/1996: Cán bộ kỹ thuật phòng Điều tra cơ bản - Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An (sau này là Sở Tài nguyên và Môi trường).

7/1996 - 9/2000: Phó giám đốc Trung tâm Lưu trữ địa chính.

10/2000 - 6/2006: Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

7/2006 - 1/2007: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

2/2007 - 6/2009: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

7/2009 - 5/2010: Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

5/2010 - 10/2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

11/2010 - 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

4/2013 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

1/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

4/2019 - 10/2020: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy Long An.

11/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

1/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

2/2025 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM.

1/7/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (mới).

22/1/2026 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.