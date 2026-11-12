Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được được phân công làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, thay ông Lê Quốc Phong vừa được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin tại kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố sáng 12/11.

Trước đó, các đại biểu HĐND TP đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Được.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn tổ chức bộ máy và không gian phát triển của thành phố có nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Được thôi làm Chủ tịch UBND TP.HCM, nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp của ông Nguyễn Văn Được đối với thành phố.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mong ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Thường trực Thành ủy TP.HCM hiện gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 7 phó bí thư, gồm: ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP), ông Lê Quốc Phong (Chủ tịch UBND TP), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP), ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được (bìa trái) nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Lê Quốc Phong (bìa phải) làm Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HĐND TP.HCM.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Nguyễn Văn Được, sinh ngày 3/4/1968; quê ở xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ông vào Đảng ngày 9/5/2000. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học; Cử nhân Địa chất.

3/1993 - 6/1996: Cán bộ kỹ thuật phòng Điều tra cơ bản - Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An (sau này là Sở Tài nguyên và Môi trường).

7/1996 - 9/2000: Phó giám đốc Trung tâm Lưu trữ địa chính.

10/2000 - 6/2006: Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

7/2006 - 1/2007: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

2/2007 - 6/2009: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

7/2009 - 5/2010: Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

5/2010 - 10/2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

11/2010 - 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

4/2013 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

1/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

4/2019 - 10/2020: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy Long An.

11/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

1/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

2/2025 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM.

1/7/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (mới).

22/1/2026 đến 12/11/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.