Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Sáng nay (25/1), tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thông tin, trong nhiệm kỳ vừa qua, địa phương trải qua 5 lần thay đổi nhân sự vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy. Điểm chung của các lần thay đổi là các nhân sự được đào tạo, thử thách, phát triển để đóng góp trên cương vị mới, cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho Trung ương.

"Ông Nguyễn Thanh Nghị nhận nhiệm vụ vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng và là một quyết định rất cân nhắc của Bộ Chính trị. Thành phố còn khoảng 9 tháng nữa để tiến tới đại hội, thời gian không còn nhiều. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa này đã trải qua 3 thử thách lớn là đại dịch Covid-19, xử lý các vấn đề tồn đọng, biến động của đội ngũ chủ chốt nhưng đều vượt qua nhờ sự đoàn kết, thống nhất giữa ý chí và hành động", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ sự tin tưởng, với những gì đã trải qua, trên nhiều cương vị, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ phát huy năng lực, tính cách dám nghĩ, dám làm, tìm mọi cách huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển TP.HCM trong lĩnh vực am hiểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ sự xúc động và vinh dự trước quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông nhận thức rằng, đây là niềm tự hào, là vinh dự to lớn đối với bản thân, song cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước Bộ Chính trị, trước Đảng bộ và nhân dân TP.HCM.

Ông cam kết sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới; cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình; chủ động, trách nhiệm, nắm bắt và triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được phân công. Chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

“Tôi luôn có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ thành phố mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, điều hành”, ông Nguyễn Thanh Nghị hứa trước BCH Đảng bộ TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, quê quán phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14.

