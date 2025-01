Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Bí thư Đồng Nai

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sáng nay (25/1), Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Vũ Hồng Văn nhận quyết định Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo đó, Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh - người vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng Công an như: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Sau đó, ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8/2024, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.