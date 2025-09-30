Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 -2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm 21 người.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Đình Trung sinh năm 1973 tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An. Ông Trung có trình độ cử nhân luật, thạc sỹ hành chính công; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Trung từng kinh qua các chức vụ như: - 6/2007: Phó giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông - 7/2008: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, Đắk Nông - 6/2010-3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông - 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông - 11/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông - 8/2018 - 5/2019: Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông - 6/2019 - 10/2020: Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 - 10/2020 - 11/2020: Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 - 11/2020 - 4/2021: Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 - 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. - 1/7/2025: Được điều động, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.