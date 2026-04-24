Ông Netanyahu tiết lộ điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết rằng ông đã trải qua quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Thông tin này được đưa ra cùng lúc với việc công bố kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm của ông, theo CNN

Ông Netanyahu, 76 tuổi, xác nhận đã trì hoãn việc công bố báo cáo y tế hàng năm trong hai tháng - tài liệu lần đầu tiên tiết lộ chẩn đoán mắc ung thư của ông. Thủ tướng giải thích việc trì hoãn nhằm ngăn chặn thông tin bị Iran lợi dụng làm công cụ tuyên truyền.

Nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel từng trải qua cuộc phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 12/2024, một quy trình đã được Văn phòng Thủ tướng công khai tại thời điểm đó. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra định kỳ sau phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện một khối u ác tính nhỏ hơn 1cm trong tuyến tiền liệt của ông.

Văn phòng Thủ tướng cũng đã công bố hai bức thư từ các bác sĩ điều trị để làm rõ tình trạng:

"Đây là kết quả phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ, chưa có dấu hiệu di căn, điều này đã được xác nhận chắc chắn qua tất cả các xét nghiệm khác”.

Mặc dù Thủ tướng không tiết lộ thời điểm cụ thể của lần kiểm tra cuối cùng, một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề chia sẻ với CNN rằng bệnh tình đã được chẩn đoán từ vài tháng trước. Ông Netanyahu bắt đầu thực hiện xạ trị nhắm mục tiêu khoảng hai tháng rưỡi trước và vừa hoàn tất liệu trình gần đây.

Ông Netanyahu khẳng định sau khi điều trị, "vết tổn thương đã biến mất hoàn toàn". Trên mạng xã hội, ông cho biết: "Tạ ơn Chúa, tôi hiện khỏe mạnh". "Tôi đã gặp một vấn đề y tế nhỏ ở tuyến tiền liệt và đã được điều trị dứt điểm”.

Ngoại trưởng Iran công du Pakistan, Oman và Nga: Kỳ vọng đột phá đàm phán với Mỹ

Theo hãng thông tấn Mehr, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt đầu vòng công du đến Islamabad, Muscat và Moscow từ tối nay (24/04/2026). Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang ở sát điểm đứt gãy và áp lực quân sự từ bên ngoài gia tăng.

Ngoại trưởng Iran bắt tay quan chức Pakistan. Ảnh: Reuters.

Trọng tâm đặc biệt đổ dồn vào điểm dừng chân của ông tại Islamabad. Các nguồn tin chính phủ Pakistan xác nhận có "khả năng cao sẽ đạt được đột phá" trong đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Mỹ đã vận chuyển thiết bị liên lạc, phương tiện và nhân sự kỹ thuật đến thủ đô Pakistan từ đầu tuần để chuẩn bị cho sự kiện này.

Dù mục tiêu cụ thể trong sứ mệnh lần này của ông Araghchi chưa được công bố rõ ràng, động thái này đã thổi luồng sinh khí mới vào tiến trình đàm phán hòa bình vốn đang đình trệ. Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi phía Iran đệ trình "đề xuất của họ", và sự xuất hiện của ông Araghchi tại Islamabad được xem là bước đi phản hồi trực tiếp đối với yêu cầu này.

Trong chuyến đi này ông Araghchi cũng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác truyền thống nhằm giảm bớt áp lực cô lập. Thảo luận các biện pháp tháo gỡ rào cản thương mại và tìm nguồn tài chính tái thiết hạ tầng năng lượng đang bị tàn phá. Trao đổi về tình hình Trung Đông và cái mà Tehran gọi là "cuộc chiến áp đặt" từ phía Mỹ và Israel. Khẳng định sự đoàn kết của giới lãnh đạo Iran, bác bỏ các thông tin về sự chia rẽ nội bộ giữa các phe phái.

Chuyến công du này được đánh giá là nỗ lực ngoại giao then chốt nhằm giải quyết tình trạng đình trệ của dịch vụ xã hội và nguy cơ thảm họa nhân đạo trong nước khi các đòn phong tỏa đang siết chặt nguồn thu của Tehran.