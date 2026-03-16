Ông Netanyahu đăng video đáp trả tin đồn thiệt mạng

Sau khi truyền thông Iran lan tin ông đã chết hoặc bị thương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng video trò chuyện với trợ lý tại quán cà phê, ngầm bác bỏ thông tin thất thiệt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh ông uống cà phê và trò chuyện với trợ lý vào ngày 15/3, sau khi truyền thông nhà nước của Iran lan truyền thông tin cho rằng ông đã thiệt mạng hoặc bị thương. Tin đồn này sau đó nhanh chóng lan rộng trên mạng tại Iran.

Trong đoạn video được quay tại một quán cà phê ở khu vực ngoại ô Jerusalem và đăng trên tài khoản Telegram của ông Netanyahu, người trợ lý hỏi ông về những tin đồn nói trên.

Đáp lại, ông Netanyahu dùng một cách chơi chữ với từ “chết” - trong tiếng lóng tiếng Do Thái có thể mang nghĩa “phát cuồng vì điều gì đó” - khi ông với tay lấy tách cà phê.

Ông Netanyahu trong video được đăng tải trên Telegram ngày 15/3. Ảnh: Reuters.

“Tôi phát cuồng vì cà phê. Nhưng anh biết không? Tôi còn phát cuồng vì người dân của mình”, ông Netanyahu nói với trợ lý.

Reuters cho biết đã xác minh địa điểm quay video bằng cách đối chiếu với các hình ảnh lưu trữ của quán cà phê, trùng khớp với không gian nội thất xuất hiện trong đoạn clip.

Thời điểm quay cũng được xác nhận thông qua nhiều video và hình ảnh về chuyến ghé thăm của ông Netanyahu do chính quán cà phê đăng tải trong ngày 15/3.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2, ông Netanyahu đã tới thăm ít nhất hai thị trấn bị tên lửa Iran tập kích, cùng một bệnh viện, cảng biển và nhiều căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, giới truyền thông hầu như không được tiếp cận trực tiếp. Các đoạn video ghi lại hoạt động của ông chủ yếu do văn phòng Thủ tướng phát hành.

Ông Netanyahu - người hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí Israel hoặc tổ chức họp báo - mới đây đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 12/3, thông qua hình thức trực tuyến. Đây cũng là cách thức ông từng sử dụng hồi tháng 6 trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Các quy định an toàn khẩn cấp được áp dụng tại Israel kể từ khi chiến sự bắt đầu đã cấm các cuộc tụ tập đông người, buộc phần lớn người dân phải ở trong nhà hoặc gần các hầm trú ẩn và phòng an toàn. Hệ thống trường học trên hầu khắp cả nước cũng đã tạm thời đóng cửa.

