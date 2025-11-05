Ông Nawat khóc nức nở

Ông Nawat cho biết bản thân cảm thấy tổn thương, tức giận và nản lòng sau những gì đã diễn ra ở Hoa hậu Hoàn vũ.

Theo Mgronline, ông Nawat Itsaragrisil bật khóc nức nở khi nói về những ồn ào thời gian qua. Trao đổi với truyền thông Thái Lan trong cuộc họp báo chiều 5/11, ông Nawat nói bản thân rất đau đớn và mệt mỏi, giống như bị đâm sau lưng. Ông nói: "Họ bảo tôi xin lỗi, nên tôi xin lỗi”.

Theo ông Nawat, vào tối 4/11, ông đã có cuộc trò chuyện với CEO của Miss Universe. Cả hai thỏa thuận Nawat sẽ xin lỗi và sự việc khép lại tại đó. Do đó, ông Nawat lên tiếng xin lỗi ở livestream. Tuy nhiên, tới sáng 5/11, ông Raúl Rocha lại lên tiếng công kích Nawat khiến ông cảm thấy bị lừa dối.

"Tôi là con người và tôi cũng cảm thấy tổn thương, tức giận, nản lòng. Tôi cảm thấy như mình bị đâm sau lưng, bị lừa phải xin lỗi. Thế rồi, sáng nay, họ lại làm thế với tôi. Họ nói họ có lý do để viết như vậy. Họ muốn cô gái ấy (ý chỉ Hoa hậu Mexico) xin lỗi, nhưng cô ấy không làm vậy. Họ đề nghị cô ấy chụp ảnh với nhà tài trợ, nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi kiệt sức quá", ông Nawat nói.

Hình ảnh Nawat bật khóc ở sự kiện chiều 5/11. Ảnh: Matchion.

Cũng trong họp báo, ông Nawat giải thích có nhiều vấn đề khiến ông không đồng tình ở cuộc thi năm nay. Đầu tiên là vấn đề quảng cáo sòng bạc trực tuyến. Ông Nawat cho biết đã nộp đơn trình báo cảnh sát về việc đội ngũ MU quảng cáo bất hợp pháp các trang web sòng bạc trực tuyến, đây là điều thực sự làm giảm phẩm giá của phụ nữ.

Ông Nawat cũng khẳng định ông Raul không thể "hạn chế" quyền lực của mình, vì MGI nắm giữ quyền đăng cai chính thức và ông đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của các thí sinh khỏi bị lợi dụng để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.

Ông Nawat nói tiếp: "Ai mà ngờ được anh ta lại đăng bài phản đối hoạt động của tôi chứ. Nếu không đồng ý thì cứ nói thẳng ra. Mọi người đều có số điện thoại của tôi và chúng tôi trao đổi qua email mà. Bản chất của một công ty là công việc phải được ghi chép trên giấy tờ. Anh ta đăng bài kiểu đó là thiếu tôn trọng người Thái. Họ chụp màn hình cổ phiếu của tôi, nói rằng chúng đang giảm giá và chế giễu tôi. Điều này có lợi gì cho cuộc thi của chúng ta?".

Ồn ào xoay quanh Miss Universe bắt nguồn từ lễ nhận sash diễn ra vào 4/11. Tại đây, ông Nawat chất vấn một số thí sinh, đặc biệt đại diện Mexico vì không đăng tải nội dung quảng bá cho MU nhưng lại nhận lời với Telemundo - một đối tác truyền thông khác. Hành động này khiến Hoa hậu Mexico bật khóc. Nhiều người đẹp khác cũng bất bình đứng dậy rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện.

Trong một livestream diễn ra vào tối 4/11, ông Nawat cho biết: "Tôi xin lỗi vì đã để tình huống như thế xảy ra. Từ giờ trở đi, chính sách của tôi là giải quyết vấn đề ở một mức độ phù hợp, để làm hài lòng tất cả mọi người và vì lợi ích của Thái Lan cũng như tổ chức. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, đáp ứng mọi nguyện vọng của mọi người, bất kể họ có muốn tham gia hay không. Chúng tôi sẽ không gây áp lực cho bất kỳ ai và sẽ cho mọi người sự tự do hoàn toàn. Việc mắng mỏ hay cảnh cáo sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn".

Về lý do nổi nóng với đại diện Mexico, ông Nawat nói: "Trước đó, tôi đã cố gắng nói chuyện rõ ràng và thuyết phục các thí sinh hợp tác. Tôi hỏi họ xem ai muốn từ chối, ai không đồng ý quay phim hay bất cứ điều gì nhân viên yêu cầu. Có rất nhiều không đồng ý và thành thật mà nói, điều đó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, tức giận. Ví dụ, Mexico đã từ chối đăng tải bất kỳ tác phẩm nào cho các nhà tài trợ. Tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng họ vẫn chưa phản hồi. Tôi lấy Mexico làm ví dụ vì họ đã có rất nhiều lần và liên tục từ chối hợp tác".

Sau đó, ông Raúl Rocha (chủ tịch Miss Universe) chỉ trích Nawat gay gắt, yêu cầu ông dừng lại và ra lệnh hạn chế vai trò của Nawat trong cuộc thi. Raúl Rocha lên án Nawat và cho rằng đối phương có hành vi hung hăng. Điều này không thể chấp nhận được và đáng xấu hổ. Đây là sự hạ thấp và vi phạm phẩm giá của phụ nữ.

Ông Raúl Rocha thậm chí tố ông Nawat đang cố tìm kiếm sự chú và trở thành tâm điểm. Ông Raúl Rocha công bố hạn chế hoặc thậm chí hủy bỏ vai trò của ông Nawat trong tất cả hoạt động của cuộc thi ngay lập tức. Raúl Rocha thậm chí cử đoàn kiểm soát chặt chẽ, cử các giám đốc điều hành cấp cao là ông Mario Bucaro (CEO) và ông Ronald Day trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức sự kiện tại Thái Lan.