Ông Maduro và vợ xuống máy bay tại New York

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã có mặt tại New York (Mỹ) sau khi bị bắt giữ trong cuộc đột kích của Mỹ tiến hành trên lãnh thổ Venezuela.

Hình ảnh do phía Mỹ công bố cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị dẫn giải từ máy bay của Mỹ đến phiên tòa dự kiến được mở ở Manhattan, New York. Ảnh: ABC News/Reuters

Theo CNN, nhiều trực thăng lần lượt hạ cánh xuống bãi đáp Westside Heliport ở New York. Một nguồn tin xác nhận ông Maduro đã có mặt tại địa điểm này.

Khu vực nhanh chóng bị phong tỏa với sự xuất hiện của đoàn xe hộ tống gồm các SUV màu đen, xe cảnh sát và nhiều xe tải màu trắng.

Hãng tin Reuters đưa tin trực thăng chở Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã hạ cánh tại bãi đáp ở Manhattan sáng 3/1 (giờ địa phương), trong bối cảnh an ninh được siết chặt tại bãi đáp.

Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Theo Fox News, ông Maduro đến Manhattan (New York, Mỹ) bằng trực thăng, ngay sau đó, đoàn xe áp giải đưa ông tới cơ sở của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), dự kiến sau đó, ông Maduro sẽ bị đưa tới trại giam ở Brooklyn (New York, Mỹ).

Các binh sĩ và lực lượng chức năng Mỹ có mặt tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New Windsor, New York ngày 3/1. Ảnh: WNYW/Fox News

Nhà lãnh đạo Venezuela bị áp giải trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Xung quanh ông luôn có nhiều đặc vụ hộ tống, ông Maduro mặc áo hoodie màu xám khi rời khỏi một máy bay tại sân bay quốc tế Stewart, trước khi tiếp tục di chuyển bằng trực thăng tới bãi đáp Westside Heliport.

Trên đường băng, lực lượng thực thi pháp luật mặc áo khoác mang phù hiệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA). Giới chức liên bang Mỹ hiện chưa công bố chi tiết thời điểm chuyển giao ông Maduro giữa các địa điểm.

Sau vụ bắt gữ, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Tổ chức Ân xá quốc tế đánh giá Mỹ phạm luật

Theo Al Jazeera, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), cơ quan chuyên giám sát nhân quyền toàn cầu, đánh giá cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela nhiều khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Agnes Callamard, nhận định hành động của Mỹ đối với Venezuela, cùng với những tuyên bố rằng Washington sẽ kiểm soát các nguồn dự trữ dầu mỏ của Venezuela, làm dấy lên “những lo ngại nghiêm trọng” về nhân quyền, có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

“Những hành động này phát đi tín hiệu về một hệ thống quốc tế được vận hành bằng sức mạnh quân sự, sự đe dọa, sự cưỡng ép, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hành động tương tự từ các bên”, bà Callamard nhấn mạnh.

* Tiếp tục cập nhật

