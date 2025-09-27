Ông Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 27/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 đồng chí.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định gồm các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí. Ông Vũ Hồng Hiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là niềm cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

“Đây không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng, mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030”, ông Lê Tiến Châu nói.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Tiến Châu (56 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), trình độ tiến sĩ luật. Ông Châu từng công tác tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh, kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9/2014 đến 1/2016, ông Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2016, ông làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội và tháng 6/2016 làm Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ngày 17/4/2018, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch tỉnh. Tháng 8/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 5/2021, ông Châu là Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đến ngày 30/6/2021 giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến tháng 1/2023, ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ vai trò này đến nay khi tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.