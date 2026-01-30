Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

  • Thứ sáu, 30/1/2026 17:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo đó: ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí cũng đồng thời giữ chức: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán TP.HCM. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

Ông Lê Minh Trí có nhiều năm công tác tại TP.HCM, sau đó, trải qua nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

4 giờ trước

Tổng Bí thư ký Chỉ thị 01 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

19:16 25/1/2026

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt

Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã ra mắt Đại hội.

18:37 23/1/2026

Trước đó, ông Phan Đình Trạc ( sinh năm 1958), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Trường Phong/Tiền Phong

