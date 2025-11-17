Ông Lê Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 17/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, do được Trung ương điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã giới thiệu bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Văn Bảo giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự tại kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo là những đồng chí trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; quyết liệt sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Trong các cương vị công tác, các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Hồng Vinh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu cần bắt tay ngay vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng tạo, phối hợp UBND tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội để tạo thành khối sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An); trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Hồng Vinh từng trải qua nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại tỉnh Nghệ An như: Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn (cũ); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.