Ông Lâm Đông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

  • Thứ năm, 16/10/2025 16:27 (GMT+7)
Ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 16/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Lâm Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý và biểu quyết nhất trí thông qua.

Ông Lâm Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Đông bày tỏ vinh dự được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lâm Đông nhấn mạnh, sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh kế thừa những kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh để HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Phùng Quang/Tiền Phong

