Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị danh hiệu Anh hùng Lao động

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn IPPG được Bộ Nội vụ trình xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có nhiều đóng góp trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Ảnh: Hải An.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, hiện cư trú tại phường Sài Gòn, TP.HCM.

Danh hiệu Anh hùng Lao động là danh hiệu vinh dự Nhà nước dành cho cá nhân, tập thể có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc lấy ý kiến được căn cứ theo Nghị định 152/2025 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trước đó, ngày 3/12, UBND TP.HCM đã có Tờ trình số 999/TTr-UBND trình Thủ tướng xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tờ trình nêu rõ quá trình cống hiến, đóng góp của cá nhân ông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951, là doanh nhân Việt kiều Mỹ, ông còn được biết tới với biệt danh "vua hàng hiệu" khi là người mang nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu về Việt Nam.

Năm 1985, khi đang làm việc cho Boeing, ông trở về Việt Nam và được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao tham gia mở đường bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam sang Philippines.

Năm 1986, ông sáng lập doanh nghiệp, tiền thân của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Hiện, đây là một trong những tập đoàn tư nhân hoạt động đa lĩnh vực tại Việt Nam, tham gia đầu tư trong các lĩnh vực bán lẻ hàng hiệu, dịch vụ sân bay, bất động sản, du lịch - khách sạn, logistics và công nghiệp phụ trợ.

Bên cạnh đóng góp về kinh tế, ông Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến là người tham gia nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đặc biệt trong giai đoạn thiên tai, dịch bệnh.