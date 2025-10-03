'Ông hoàng kinh dị' Stephen King giờ chỉ thua Shakespeare

Tiểu thuyết được chuyển thể hơn 100 lần, "ông hoàng kinh dị" Stephen King đã vượt qua Agatha Christie để trở thành nhà văn có tác phẩm được chuyển thể nhiều thứ hai trong lịch sử.

Hiện nay, William Shakespear, Stephen King và Agatha Christie là ba người có tác phẩm được chuyển thể nhiều nhất lịch sử. Ảnh: Collider.

"Ông hoàng kinh dị" Stephen King đang có thêm một cột mốc trong sự nghiệp khi chính thức vượt nhà văn người Anh Agatha Christie để trở thành người có nhiều tác phẩm được chuyển thể thứ hai mọi thời đại, chỉ xếp sau William Shakespeare.

Được xem như tượng đài văn học Anh, Shakespeare có hàng loạt vở kịch vượt thời gian như Hamlet, Macbeth, Romeo và Juliet... Tác phẩm của ông đã được chuyển thể hơn 1.100 lần trên toàn cầu, ở mọi thể loại và bối cảnh.

Trong khi đó, "hoàng hậu trinh thám" Agatha Christie nổi tiếng với các nhân vật Poirot, Miss Marple và những vụ án lắt léo. Khoảng 50 tác phẩm của bà đã lên màn ảnh, trong đó nổi bật là Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông và Cái chết trên sông Nile.

Stephen King đã có hơn 55 phim điện ảnh được chuyển thể từ sách của ông, tính từ tác phẩm Vũ hội đẫm máu năm 1976. Nếu cộng thêm các miniseries và phim truyền hình như It - Chú hề ma quái, Tên sát nhân Mercedes, Học viện, con số vượt qua 100 lần. Trong năm nay, ít nhất bốn tác phẩm của nhà văn đang được chuyển thể gồm The Monkey, The Life of Chuck (Tạm dịch: Con khỉ, Cuộc đời của Chuck), Trăm dặm tử thần và bản remake The Running Man (Tạm dịch: Người đàn ông chạy trốn).

Stephen King là tác giả người Mỹ nổi tiếng về thể loại kinh dị, tiểu thuyết siêu nhiên, hồi hộp và kỳ ảo. Ảnh: ScreenRant.

Trăm dặm tử thần là tiểu thuyết đầu tay của King khi được viết từ cuối thập niên 1960 dưới bút danh Richard Bachman. Mãi đến năm 1979, sách mới được xuất bản. Phim chuyển thể mới do Francis Lawrence đạo diễn và Jeffrey Mollner biên kịch đã bất ngờ nhận được đánh giá tích cực nhờ cách thể hiện chiều sâu tâm lý và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Trong phiên bản chuyển thể, câu chuyện lấy bối cảnh nước Mỹ tương lai nơi 50 thiếu niên phải bước vào một cuộc thi đi bộ tử thần. Người nào giảm tốc độ dưới 4,8 km/h sẽ bị bắn chết trong khi người sống sót cuối cùng được nhận phần thưởng.

Điểm khiến các tác phẩm của Stephen King tiếp tục thu hút đạo diễn là sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo và tâm lý con người. Dù thường được xếp vào thể loại kinh dị, truyện của ông thường xoay quanh các khủng hoảng nội tâm, mất mát, giằng xé đạo đức và cả khát vọng sống sót của con người. Nỗi sợ không chỉ đến từ quái vật hay thế lực siêu nhiên mà đến từ chính lựa chọn của con người khi bị dồn đến giới hạn.

Trăm dặm tử thần là minh chứng cho điều đó. Trong một thế giới tưởng tượng khốc liệt, điều khiến người đọc, người xem xúc động là tình bạn, lòng trắc ẩn và sự kiên định của người sống sót cuối cùng. Và giống như nhiều tác phẩm trước, Stephen King lần nữa khiến mọi người sợ hãi vì cảm thấy quá đồng cảm với những gì diễn ra trong câu chuyện.