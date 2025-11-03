Ông Hồ Sỹ Hùng được bầu làm Chủ tịch VCCI

Với 100% đại biểu tán thành tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng.

Ngày 3/11, Ban Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng uỷ VCCI được bầu làm Chủ tịch VCCI khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% số phiếu tán thành của các uỷ viên Ban Chấp hành, thay thế cho ông Phạm Tấn Công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Ban Chấp hành VCCI qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ nhân viên và người lao động VCCI trong suốt hơn 62 năm qua.

“Tôi xin hứa bản thân bằng tri thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau sẽ không ngừng nỗ lực cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực công tác, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động... vì sự phát triển bền vững của của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan VCCI trong kỷ nguyên mới”, tân Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Ông Hùng cho rằng, sự phát triển của đất nước theo định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng chính là sự phát triển của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu tăng trưởng nhanh, đạt 2 con số cũng chính là mục tiêu vươn tới của từng doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới. Việc xây dựng cơ quan VCCI thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, văn minh, tạo động lực mạnh mẽ và khơi dậy tinh thần cống hiến, sức sáng tạo của tập thể cán bộ nhân viên và người lao động, nâng cao hiệu năng, hiệu quả hoạt động vì sự phát triển bền vững của cơ quan VCCI cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14/4/1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông vào Đảng ngày 21/12/2020. Ông Hồ Sỹ Hùng học Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế vật tư, được công nhận học vị tiến sĩ kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2012.

Trước khi được Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 và được bầu làm Chủ tịch VCCI, ông Hồ Sỹ Hùng đã có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây), trong đó từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp, tập trung vào cải cách doanh nghiệp nhà nước, tạo lập môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia xây dựng một số Luật quan trọng như: Luật Doanh nghiệp (1999), Luật Doanh nghiệp Nhà nước (2003), Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017)...

Từ tháng 9/2018 đến ngày 19/02/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2025, ông Hồ Sỹ Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng chính sách và chỉ đạo thực hiện chính sách thuộc mảng pháp chế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội, tạp chí, xuất bản và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.