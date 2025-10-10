'Ông chủ' Uniqlo lãi kỷ lục

Tập đoàn Fast Retailing, chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo, vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài khóa 2025, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục năm thứ 4 liên tiếp.

Công ty mẹ Uniqlo thông báo lợi nhuận hoạt động 12 tháng qua (tính đến hết tháng 8) vượt 564 tỷ yen. Ảnh: Lan Anh.

Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/8/2025, Tập đoàn Fast Retailing ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.400 tỷ yen, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kinh doanh hơn 551 tỷ yen, tăng 13,6%.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận thu nhập tài chính thuần đạt 86,3 tỷ yen, bao gồm 52,4 tỷ yen thu nhập lãi và 33,8 tỷ yen lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái từ các tài sản được ghi nhận bằng ngoại tệ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 16,8% so với cùng kỳ, đạt 650,5 tỷ yen, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 16,4% lên 433 tỷ yen. Đáng chú ý, đây là kết quả cao kỷ lục của Fast Retailing trong năm thứ 4 liên tiếp.

Thực tế, lợi nhuận năm vừa qua khởi sắc nhờ doanh số tại Mỹ và Nhật Bản tăng mạnh, đủ để bù đắp tác động từ mức thuế nhập khẩu cao hơn.

Trong đó, doanh thu nội địa được thúc đẩy bởi lượng khách du lịch tăng mạnh, trong khi mảng quốc tế đạt kết quả kỷ lục, với mức doanh thu và lợi nhuận kinh doanh tại Bắc Mỹ tăng lần lượt 24,5% và 35,1% trong năm tài chính kết thúc tháng 8. Theo tập đoàn, các cửa hàng mới khai trương tại Bắc Mỹ và châu Âu đã đem lại "hiệu quả vượt trội".

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn, trong bối cảnh doanh số và lợi nhuận đều sụt giảm do sức mua yếu cũng như nhu cầu người tiêu dùng vẫn thấp.

Cụ thể, doanh thu tại thị trường Trung Quốc giảm 4% xuống còn 650 tỷ yen. Hiện, thị trường tỷ dân đang trong quá trình tái cấu trúc kinh doanh và dự kiến mang lại kết quả khả quan trong thời gian tới.

Fast Retailing dự báo lợi nhuận hoạt động năm tài chính kết thúc tháng 8/2026 sẽ đạt mức kỷ lục mới 610 tỷ yen (khoảng 3,9 tỷ USD ). Công ty đang hưởng lợi ở cả thị trường trong và ngoài nước nhờ đồng yen yếu. Giá yen hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 so với USD và thấp kỷ lục so với euro.

Dù vậy, chiến lược toàn cầu của Uniqlo đang gặp thách thức từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hồi tháng 7, Fast Retailing cảnh báo rằng các mức thuế sẽ bắt đầu ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tại Mỹ trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì tăng trưởng doanh số và lợi nhuận tại thị trường này nhờ chiến lược tăng giá bán và cắt giảm chi phí.

Từ lâu, tỷ phú Tadashi Yanai đã đặt mục tiêu biến Fast Retailing thành tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, với các đối thủ chính là Inditex (chủ sở hữu Zara) và H&M. Những năm gần đây, công ty tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc như Shein và Temu.