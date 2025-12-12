Ông chủ Oracle mất ngôi giàu thứ 2 thế giới

Larry Ellison đã tụt hạng trong danh sách những người giàu nhất thế giới, sau khi cổ phiếu Oracle ghi nhận mức sụt giảm tồi tệ nhất trong năm.

Khối tài sản của CEO Larry Ellison mất 26,8 tỷ USD, còn 249,6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày 11/12 (giờ địa phương), cổ phiếu Oracle giảm mạnh 13%, kéo theo làn sóng bán tháo các cổ phiếu công nghệ khác. Mức chi tiêu khổng lồ kèm các dự báo không mấy tích cực của công ty đã làm dấy lên hoài nghi về tốc độ đem lại lợi nhuận từ những khoản đầu tư lớn vào AI, theo Reuters.

Tài sản "bốc hơi" không phanh

Theo danh sách tỷ phú của Forbes, việc cổ phiếu sụt giảm khiến tài sản của CEO Larry Ellison mất 26,8 tỷ USD còn 249,6 tỷ USD , đồng thời rơi xuống vị trí tỷ phú giàu thứ 3 trên thế giới.

Trong khi đó vào tháng 9, Ellison từng soán ngôi người giàu nhất hành tinh Elon Musk (khối tài sản 491,9 tỷ USD ), khi tài sản của ông tăng hơn 110 tỷ USD nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Oracle.

Hiện, cổ phiếu của Oracle đã giảm 44% kể từ đỉnh lịch sử 345,72 USD hồi tháng 9, khi công ty chạm mức vốn hóa 985,3 tỷ USD . Giá trị vốn hóa của Oracle cũng "bốc hơi" 80,4 tỷ USD , từ mức 635,5 tỷ USD xuống còn 555,1 tỷ USD .

Oracle vốn là một "tay chơi nhỏ" trong mảng đám mây, nhưng năm nay đã bật lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng AI nhờ thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với OpenAI.

Tuy nhiên, thương vụ này cũng khiến vận mệnh của Oracle phụ thuộc lớn vào nhà phát triển ChatGPT, khiến cổ phiếu bị bán tháo trong những tuần gần đây do lo ngại Google đang vượt lên trước OpenAI.

Nhà đầu tư bắt đầu ồ ạt bán ra trái phiếu Oracle vì lo ngại công ty đang vay nợ quá nhiều để mở rộng đầu tư vào AI. Trong khi đó, họ lại đẩy mạnh mua các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS), công cụ giúp trái chủ phòng ngừa nguy cơ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Chi phí CDS của Oracle, doanh nghiệp đang gánh khoảng 100 tỷ USD nợ, đã tăng gần 12 điểm cơ bản trong ngày 11/12, lên mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Việc các "ông lớn" công nghệ tăng mạnh nhu cầu vay nợ, bao gồm hơn 30 tỷ USD trái phiếu từ Meta và 15 tỷ USD từ Amazon, đánh dấu sự thay đổi so với giai đoạn trước khi họ phụ thuộc chủ yếu vào dòng tiền mạnh thay vì phát hành trái phiếu để đầu tư cho các sáng kiến mới.

Đáng chú ý, Oracle đã "đốt" khoảng 10 tỷ USD tiền mặt trong nửa đầu năm tài chính vì các khoản đầu tư AI và có nguy cơ mất hơn 90 tỷ USD giá trị vốn hóa nếu đà giảm giá giữ nguyên.

Ít nhất 13 công ty môi giới đã cắt giảm mục tiêu đối với cổ phiếu Oracle. Tuy nhiên, một số bên trấn an nhà đầu tư rằng các khoản tiền lớn mà Oracle bỏ ra đều cần thiết. Các lãnh đạo công nghệ lập luận rằng khoản đầu tư lớn là điều cần thiết, đồng thời cho rằng rủi ro lớn hơn "nằm ở việc đầu tư thiếu, chứ không phải đầu tư quá tay".

"Đà suy yếu hiện tại chủ yếu do chu kỳ đầu tư vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu và công ty cũng đang phải trả giá cho tốc độ đầu tư quá nhanh nhằm phục vụ xu hướng AI hiện nay", các nhà phân tích của BofA Global Research nhận định.

Cổ phiếu công nghệ đồng loạt giảm

Không chỉ cổ phiếu Oracle, các mã AI khác như Nvidia, AMD, Micron, Broadcom và Arm Holdings cũng giảm từ 3,1% đến 4,2%, kéo chỉ số Nasdaq xuống mức thấp nhất trong một tuần.

Sự lạc quan xoay quanh làn sóng AI trong những tháng gần đây đang "nhường chỗ" cho nỗi lo "bong bóng AI", khi cơn sốt đẩy giá cổ phiếu lên mức quá cao khiến giới đầu tư nhớ về thời kỳ "bong bóng dotcom" những năm 1990.

Một phần lo ngại xuất phát từ các thỏa thuận mang tính tuần hoàn liên quan đến OpenAI, vốn được định giá khoảng 500 tỷ USD nhưng vẫn đang lỗ và chưa làm rõ cách công ty sẽ tài trợ cho các cam kết chi tiêu AI hơn 1.000 tỷ USD từ nay đến năm 2030.

Nhà phân tích Brad Zelnick của Deutsche Bank nói rằng đây là bằng chứng cho thấy một "cuộc chuyển dịch mang tính địa chấn trong lĩnh vực điện toán".

Tuy nhiên, theo khảo sát của Bank of America, từ đó đến nay, nhiều nhà đầu tư và công ty môi giới bày tỏ lo ngại rằng cổ phiếu AI đang bị thổi phồng quá mức, khi khoảng 45% nhà giao dịch coi "bong bóng AI" là rủi ro lớn nhất.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vào tháng 9, Oracle vẫn bày tỏ sự lạc quan khi công bố các mục tiêu đầy tham vọng về doanh thu hạ tầng đám mây. CEO Safra Catz dự báo mảng này sẽ đạt 18 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại và gần như tăng gấp đôi lên 32 tỷ USD vào năm tài chính 2027, sau đó lần lượt tăng lên 73 tỷ USD , 114 tỷ USD và 144 tỷ USD trong 3 năm tiếp theo.