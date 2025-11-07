Ông chủ Miss Universe dọa kiện Nawat?

Raul Rocha - chủ sở hữu mới của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết sẽ gửi đơn kiện sau vụ việc Nawat xúc phạm đại diện Mexico tại sự kiện trao sash.

Trong đoạn phỏng vấn với phóng viên Mexico ở lễ khai mạc Đại hội Mariachi thế giới lần thứ 2, chủ mới của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - ông Raul Rocha bày tỏ bức xúc đối với hành vi của ông Nawat tại sự kiện trao sash ngày 4/11.

Ông Raul Rocha nói với giới truyền thông rằng: "Để bảo vệ các giá trị, phẩm giá và quyền lợi của phụ nữ, chúng tôi không thể không lên tiếng và lên án hành động đã xảy ra".

Ông Raul Rocha (trái) và Nawat căng thẳng những ngày qua. Ảnh: Courtesy & UnTV.

Rocha cho biết Mario Bucaro - CEO Miss Universe đã bay đến Thái Lan để giải quyết. Ngoài ra, họ còn liên lạc với luật sư để thực hiện và đề xuất mọi thứ liên quan đến các khía cạnh pháp lý và doanh nghiệp, lẫn hậu quả sẽ phát sinh từ tình huống này.

Khi phóng viên hỏi hỏi: "Liệu có thể có đơn khiếu nại nào về những gì đã xảy ra?", chủ mới MUO cho biết đơn kiện đã được nộp sau vụ việc. "Đó là điều không phải bàn cãi. Chỉ thị từ phía tôi rất rõ ràng, họ phải tiến hành khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền. Đây không phải là vấn đề của lời xin lỗi. Từ quan điểm của tôi, một lời xin lỗi của ông ấy là không đủ. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề phải được báo cáo. Dù bất kể thế nào, chúng tôi sẽ chắc chắn thực hiện điều đó", Raul Rocha chia sẻ.

Vụ việc khởi nguồn từ một buổi chụp hình với nhà tài trợ của Miss Universe. Tại buổi trao sash 4/11, ông Nawat - trưởng ban tổ chức cuộc thi tại Thái Lan đã chất vấn đại diện Mexico về lý do đại diện Mexico là Fátima Bosch vắng mặt tại buổi chụp.

Sau khi hai bên đôi co, Nawat đã gọi Bosch là "đồ ngốc" (dumb) khiến người đẹp Mexico cảm thấy bị thiếu tôn trọng nghiêm trọng. Fátima Bosch bật khóc và rời khỏi sự kiện. Vụ việc nhanh chóng tạo thành tranh luận lớn, khán giả cho rằng một người giữ vai trò lãnh đạo cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia như Nawat không nên có hành vi hoặc lời nói mang tính xúc phạm thí sinh.

Tối cùng ngày, ông Nawat nói chuyện với CEO Miss Universe - Mario Bucaro, cả hai thỏa thuận Nawat sẽ xin lỗi và sự việc khép lại tại đó. Do đó, ông Nawat lên tiếng xin lỗi ở livestream. Tuy nhiên, tới sáng 5/11, ông Raul Rocha lại lên tiếng công kích Nawat khiến ông cảm thấy bị lừa dối.

Chủ Miss Universe tố ông Nawat đang cố tìm kiếm sự chú và trở thành tâm điểm. Ông Raul Rocha cũng công bố hạn chế hoặc thậm chí hủy bỏ vai trò của ông Nawat trong tất cả hoạt động của cuộc thi ngay lập tức.