Nawat báo cảnh sát, Hoa hậu Hoàn vũ hỗn loạn

Theo Thairath, cuộc thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ) tại Thái Lan đang vướng loạt tranh cãi sau khi tổ chức Miss Universe (MUO) bị tố cho phép thí sinh quay video quảng bá cho một nền tảng casino trực tuyến trong khuôn viên khách sạn. Hành vi này vi phạm pháp luật Thái Lan và gây ảnh hưởng đến hình ảnh nước chủ nhà.
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ gây hoang mang dư luận vì dính líu đến nền tảng casino trực tuyến.
Sau khi vụ việc bị phát hiện và báo tin cho ban tổ chức phía Thái Lan, lực lượng an ninh đã lập tức phối hợp với cảnh sát để kiểm tra. Ông Nawat Itsaragrisil – Giám đốc điều hành Công ty Miss Grand International Public Company Limited (MGI), đồng thời là Trưởng ban tổ chức Miss Universe 2025 tại Thái Lan, đã đến đồn cảnh sát Wat Phraya Krai để cung cấp thông tin và khẳng định công ty không liên quan đến hành động trái phép. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản và tiếp tục điều tra.
Trước đó, tổ chức Miss Universe phát đi thông cáo cảnh báo về việc một số cá nhân và tổ chức lợi dụng thương hiệu “Miss Universe” để tổ chức sự kiện “Special Dinner & Talk Show” mà không được ủy quyền. Tổ chức khẳng định đây không phải hoạt động chính thức và không đại diện cho giá trị của Miss Universe.
Hương Giang bên dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Ngay sau đó, phía công ty của ông Nawat – đơn vị đăng cai Miss Universe 2025 ra tuyên bố phản hồi, khẳng định chiến dịch bình chọn bằng “like” trên mạng xã hội nằm trong gói marketing đã được Miss Universe phê duyệt cho nước chủ nhà. Đơn vị này cho rằng họ có toàn quyền triển khai các hoạt động quảng bá tại Thái Lan, đồng thời bày tỏ tiếc nuối vì thông báo của MUO đã khiến công chúng hiểu lầm.
Sự thiếu thống nhất giữa hai bên khiến dư luận nghi ngờ về sự phối hợp và quản lý trong khâu tổ chức Miss Universe 2025 tại Thái Lan, khi cả hai bên liên tiếp phát hành thông cáo mang nội dung bất nhất chỉ trong một ngày.
Ngày 4/11, tổ chức Miss Universe tiếp tục khẳng định lại trên trang chủ chính thức rằng mùa giải năm nay chỉ diễn ra 4 vòng thi chính thức: phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn váy dạ hội và trình diễn áo tắm.
Ban giám khảo chỉ căn cứ vào kết quả của bốn hạng mục này để đưa ra quyết định cuối cùng, mọi hình thức ưu tiên hay đánh giá ngoài các phần thi này đều không được chấp nhận.
