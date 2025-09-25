Tranh cãi Hương Giang thi Miss Universe

Thông tin Hương Giang sẽ thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) gây bàn tán với nhiều ý kiến khác nhau trên diễn đàn sắc đẹp.

Tối 24/9, trang chủ Miss Universe Vietnam gây bất ngờ khi công bố Hoa hậu chuyển giới Hương Giang thi Miss Universe. Cô sẽ nối gót Kỳ Duyên tranh tài tại cuộc thi ở Thái Lan vào tháng 11/2025. Theo ban tổ chức chia sẻ, Hương Giang có hành trình ấn tượng thông qua nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Năm 2024, Hương Giang còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất của cuộc thi Miss Universe Vietnam.

Tính đến hiện tại, Miss Universe Vietnam là một trong những đơn vị nắm bản quyền tại châu Á công bố đại diện thi quốc tế muộn nhất so với lịch dự kiến của Hoa hậu Hoàn vũ. Đáng chú ý, Miss Universe Vietnam quyết định chọn thẳng (hand-pick) thay vì tổ chức thi như lệ thường.

Phản ứng của khán giả

Bài đăng thông báo tham dự Miss Universe 2025 của Hương Giang gây xôn xao mạng xã hội với lượt tương tác lớn. Bên dưới bài viết, nhiều hoa, á hậu và các sao Việt để lại lời chúc mừng với hy vọng Hương Giang sẽ đạt thành tích.

Tuy nhiên, quyết định chọn Hương Giang của ban tổ chức cũng tạo ra những tranh luận, ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Theo một số ý kiến thắc mắc, vì sao Quỳnh Anh - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 lại không được chọn trở thành người tiếp theo để dự thi quốc tế, sau Kỳ Duyên. Trong khi, Quỳnh Anh là cô gái hội tụ đầy đủ từ nhan sắc, khả năng ngoại ngữ, ứng xử lẫn trình diễn.

Chưa kể, mùa giải trước, Hương Giang đóng vai trò giám khảo và nhà sản xuất cuộc thi, nên việc cô trở thành thí sinh đi thi gây khó hiểu với không ít khán giả.

“Năm 2024, Miss Universe Vietnam không cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, sang năm 2025 lại chọn Hương Giang thi Miss Universe. Trong khi, Quỳnh Anh là á hậu 1 lại không chọn”, “Hương Giang chỉ mạnh ở cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế), còn Miss Universe thì chưa chắc”, “Miss Universe chưa thực sự trao cơ hội cho thí sinh chuyển giới”, "Hương Giang chưa phải ứng viên mạnh ở sân chơi khốc liệt như Miss Universe"... một số bình luận về Hương Giang.

Hiện tại, khán giả đang chia sẻ video Hương Giang từng chia sẻ khi được kêu gọi thi Miss Universe. Cô bày tỏ "hài lòng với những gì mình đang có, không dám trèo cao nữa". Phát ngôn này khiến người fan sắc đẹp đặt dấu hỏi cho sự toan tính của Hương Giang.

Hương Giang được công bố sẽ thi Miss Universe.

Hương Giang có gì?

Năm 2022, nữ tỷ phú Thái Lan Anne Jakrajutatip mua lại cuộc thi Miss Universe và nới rộng giới hạn tham dự của các thí sinh. Không có bất kỳ giới hạn nào dành cho phụ nữ khi tham gia tranh tài ở cuộc thi như tuổi tác, tình trạng hôn nhân lẫn giới tính. Do đó, việc Hương Giang được cử đi thi không vi phạm luật của Miss Universe. Đồng thời, Hương Giang không phải người chuyển giới đầu tiên tham dự Miss Universe. Trước cô, Miss Universe từng đón nhận các thí sinh Marina Machete (đại diện Bồ Đào Nha năm 2023), Rikkie Valerie (đại diện Hà Lan năm 2023) và Angela Ponce (đại diện Tây Ban Nha năm 2018).

Hương Giang đăng quang Miss International Queen 2018 với chiều cao 1,68 m, số đo 86-56-90 cm. Điểm mạnh của cô là hoạt ngôn, ứng biến nhanh nhạy, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, cùng vốn tiếng Anh ở mức ổn. So với những đại diện trước, Hương Giang được đánh giá tốt nhiều mặt, cô còn có lợi thế về câu chuyện truyền cảm hứng, hành trình phấn đấu.

Dẫu vậy, với đấu trường vốn được cho là khốc liệt nhất nhì, Hương Giang vẫn cần cải thiện thêm các kỹ năng để hoàn thiện bản thân hơn.

Giống Kỳ Duyên ở năm 2024, Hương Giang tạo cú hích truyền thông lớn sau công bố. Cô sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, con số áp đảo trong dàn thí sinh năm nay. Điều này phù hợp định hướng ưa chuộng thí sinh có sức ảnh hưởng của ông Nawat Itsaragrisi, giám đốc điều hành mới.

Dù Hương Giang là nhân tố tương đối tiềm năng, khán giả vẫn không khỏi lo ngại cô sẽ "vỡ mộng" tại Miss Universe. Những năm gần đây, cuộc thi này vướng nhiều bê bối. Trong đó, công chúng từng phẫn nộ tột độ khi một video rò rỉ ghi lại cuộc trò chuyện của bà Anne Jakrajutatip và ban nội bộ của Miss Universe, nữ tỷ phú trao đổi rằng những đối tượng đặc biệt như thí sinh có con, có gia đình hay chuyển giới chỉ là “mồi câu” truyền thông cho cuộc thi. Ban tổ chức sẽ không để những người đẹp này đoạt được vương miện.

Sau nhiều lần đổi chủ, Miss Universe ngày càng khó lường về kết quả, khác hẳn những mùa giải trước. Khả năng Hương Giang đạt thành tích vẫn là ẩn số. Tháng 11, người đẹp Việt sẽ đối mặt hơn 100 thí sinh tại Thái Lan. Đây cũng là lần thứ hai, sau 7 năm, Hương Giang trở lại quốc gia này với tư cách thí sinh hoa hậu.