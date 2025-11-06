Kết quả của Hương Giang ở Miss Universe vô hiệu lực

Tổ chức đăng cai Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ) tại Thái Lan thông báo hủy sự kiện Top 10 Special Dinner & Talk Show do áp lực. Kết quả bình chọn của Hương Giang bị vô hiệu lực.

Ngày 6/11, công ty Cổ phần Miss Grand International (MGI PCL), đơn vị đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 tại Thái Lan, ra thông báo về việc hủy sự kiện Top 10 Special Dinner & Talk Show.

Theo MGI, quyết định này được đưa ra sau khi tổ chức Miss Universe (MUO) phát hành thông cáo liên quan đến hoạt động nói trên. Sau thông cáo, một số nhà tài trợ đã bày tỏ lo ngại và tạm dừng hỗ trợ cho sự kiện, khiến ban tổ chức tại Thái Lan không thể tiếp tục triển khai kế hoạch.

Kết quả bình chọn của Hương Giang trong hạng mục Top 10 Special Dinner & Talk Show. Ảnh: Galaxy Queen.

Hoạt động này vốn được tổ chức nhằm khuyến khích khán giả bình chọn trên mạng xã hội để chọn top 10 thí sinh tham dự buổi ăn tối và trò chuyện cùng ông Nawat và đương kim Hoa hậu Victoria Theilvig.

Trong thời gian diễn ra bình chọn, Hương Giang – đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh có lượng tương tác và điểm bình chọn cao. Tuy nhiên, với việc sự kiện Top 10 Special Dinner & Talk Show bị hủy, toàn bộ kết quả bình chọn cho hoạt động này cũng bị hủy.

MGI gửi lời xin lỗi người hâm mộ và các bên liên quan vì sự bất tiện phát sinh, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ và tham gia bình chọn dành cho các thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi năm nay. Ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo điều kiện sinh hoạt, quản lý và truyền thông cho tất cả đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 theo đúng dự kiến.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng hoang mang về tình trạng của Helena O’Connor - đại diện Iceland. Cô đã vắng mặt tại sự kiện The Universe Ceremony. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết trong vài ngày gần đây, sức khỏe của cô không ổn định và đã phải nhập viện cấp cứu cách đây hai ngày.

Đại diện Iceland - Helena O’Connor nhập viện trong lúc đang thi. Ảnh: @helenaoc.

“Tôi cảm thấy không khỏe và đã được đưa đến bệnh viện. Tôi thật sự biết ơn sự tử tế và hỗ trợ mà tôi nhận được từ mọi người ở Thái Lan trong thời gian này. Tôi vẫn đang hồi phục. Cảm ơn tất cả vì những lời hỏi thăm", Helena O’Connor viết.

Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan, quy tụ 123 thí sinh. Vừa khởi động, cuộc thi vướng nhiều ồn ào do nội bộ không thống nhất được cách làm việc.