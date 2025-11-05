Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến loạt cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào, kém chuyên nghiệp.

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) - cuộc thi từng được xem là “đấu trường nhan sắc danh giá nhất thế giới” chìm trong khủng hoảng chưa từng có. Chỉ mới khởi động từ đầu tháng 11, Miss Universe đã liên tiếp vướng vào các bê bối khiến công chúng nghi ngờ về năng lực tổ chức và sự minh bạch của những người đứng sau thương hiệu này.

Bê bối chưa từng có của Hoa hậu Hoàn vũ

Căng thẳng của cuộc thi bắt nguồn từ việc Miss Universe (MUO) phát cảnh báo đến khán giả rằng một số cá nhân sử dụng thương hiệu cuộc thi để tổ chức sự kiện không được ủy quyền, trong đó có “Special Dinner & Talk Show”.

Tuy nhiên, phía MGI (đơn vị tổ chức Miss Universe tại Thái Lan) phản pháo ngay, họ cho rằng chiến dịch bình chọn và các sự kiện quảng bá tại Thái Lan đều nằm trong gói marketing đã được cuộc thi phê duyệt từ trước. Việc hai bên liên tục phát hành thông cáo trái ngược nhau chỉ trong cùng ngày cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong nội bộ hệ thống Miss Universe, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử hơn 70 năm của cuộc thi này.

Cuộc thi Miss Universe ngập drama trong những ngày đầu tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: Nawat Itsaragrisil.

Chưa dừng lại, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin tổ chức Miss Universe (MUO) bị tố cho phép thí sinh ghi hình quảng bá cho một nền tảng casino trực tuyến ngay trong khuôn viên khách sạn lưu trú. Đây là hành động vi phạm pháp luật Thái Lan, đồng thời gây tổn hại hình ảnh quốc gia chủ nhà.

Khi vụ việc bị phát hiện, cảnh sát Thái Lan lập tức vào cuộc. Ông Nawat Itsaragrisil – Giám đốc điều hành Miss Grand International (MGI) và cũng là trưởng ban tổ chức Miss Universe 2025 tại Thái Lan đã đến đồn cảnh sát Wat Phraya Krai để cung cấp thông tin, khẳng định MGI hoàn toàn không liên quan.

Theo thông cáo từ MGI, sự cố xuất phát từ một nhà tài trợ thuộc Miss Universe tự ý thực hiện hoạt động quảng bá casino, và phía Thái Lan không cấp phép cũng như không chịu trách nhiệm.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào chiều 4/11, buổi lễ trao sash biến thành tâm điểm tranh cãi khi xảy ra xung đột giữa ông Nawat và các thí sinh. Theo trang Missosology tường thuật, ông Nawat được cho là đã chỉ trích ông Raul (tổng giám đốc MUO), đồng thời chất vấn Hoa hậu Mexico vì từ chối chụp hình cho MUO nhưng lại nhận lời với Telemundo – một đối tác truyền thông khác.

Mâu thuẫn bùng nổ, Hoa hậu Mexico bật khóc rời sự kiện. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2024 – Victoria Kjær Theilvig cũng tuyên bố không quay lại. Cô bày tỏ thái độ thất vọng: “Đây là quyền của người phụ nữ. Coi thường người khác là thiếu tôn trọng, và đó không phải điều tôi muốn bảo vệ.” Nhiều thí sinh khác, chủ yếu đến từ châu Mỹ Latin và châu Phi, đồng loạt bỏ về.

Bê bối của mùa giải năm nay khiến khán giả thất vọng. Mỗi ngày trôi qua, thay vì câu chuyện về nỗ lực và giá trị của các cô gái được quan tâm, người hâm mộ chỉ còn chờ xem nội bộ cuộc thi phản pháo lẫn nhau vì không tìm được tiếng nói chung.

Đến tối 4/11, phía MUO và ông Nawat đồng loạt đăng thông báo mới, cho biết mọi chuyện đã được giải quyết. Hai bên tiếp tục hợp tác tổ chức mùa thi. Dẫu vậy, Miss Universe năm nay bị nhiều dân mạng ví ồn ào như cái chợ.

Tiếc cho một thời danh giá

Từ một đấu trường sắc đẹp mang tầm toàn cầu và luôn được giới mộ điệu chờ đón mỗi mùa, Miss Universe đang đánh mất chính giá trị mà cuộc thi từng gây dựng suốt hơn nửa thế kỷ.

Kể từ khi nữ tỷ phú Thái Lan Anne Jakrajutatip (CEO tập đoàn JKN Global Group) mua lại quyền sở hữu Miss Universe vào năm 2022, cuộc thi tưởng chừng được chuyển mình với những đổi mới chưa từng có như: mở rộng tiêu chí thí sinh, bình đẳng giới và đa dạng sắc tộc, tự do về tình trạng hôn nhân. Song, chưa đầy 13 tháng sau thương vụ mua lại MUO, JKN Global Group rơi vào khủng hoảng tài chính.

Do đó, “cái chất” của Miss Universe bị đánh đổi để lấy dòng tiền. Việc thương mại hóa bình chọn và tăng phí nhượng quyền có thể cứu thanh khoản tức thời, nhưng đồng thời kéo danh hiệu “thương hiệu cao cấp” của Miss Universe bắt đầu rơi tự do.

Thí sinh Miss Universe 2025 bỏ về ở sự kiện trao sash.

Miss Universe bắt đầu có thêm sự can thiệp ngày càng sâu của các cổ đông mới, trong đó có ông Nawat Itsaragrisil - người vừa mua lại lượng lớn cổ phiếu của JKN vào tháng 4 năm nay.

Tháng 6/2025, bà Anne Jakrajutatip rời ghế CEO Hoa hậu Hoàn vũ vì đối mặt với tình trạng bất ổn tài chính cấp tính. Ông Mario Búcaro được bổ nhiệm làm người kế nhiệm.

Sự xuất hiện của ông Nawat khiến cuộc thi trở nên ồn ào, ngập chỉ trích. Trong giới sắc đẹp, vị chủ tịch này vốn là nhân vật không ngại va chạm, thẳng tính và sẵn sàng đáp trả với giới truyền thông hay bất kỳ ai. Theo khán giả, tính cách "không khoan nhượng" của Nawat là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa MUO (do ông Raul điều hành) và ban tổ chức Thái Lan rạn nứt nghiêm trọng.

Một bên theo đuổi hình ảnh toàn cầu hóa, đa văn hóa, muốn kiểm soát nội dung truyền thông, bên còn lại thiên về chiến lược showbiz hóa và marketing bất chấp. Hai hướng đi trái ngược, cộng với cái tôi lớn của những người đứng đầu, đã đẩy Miss Universe đánh mất sự thống nhất. Fan sắc đẹp lâu năm không khỏi tiếc cho thương hiệu này.

Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11, quy tụ 123 thí sinh, trong đó có Hương Giang. Tính đến nay, cột mốc cao nhất của thí sinh Việt tại Miss Universe vẫn là top 5 năm 2018 do H’Hen Niê thiết lập.