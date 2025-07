'Ông chủ' Mbappe im lặng giữa biến động tại Caen

Theo tiết lộ từ Reda Hammache - Giám đốc tuyển trạch của Caen, Mbappe nắm rõ mọi hoạt động của CLB, nhưng không áp đặt hay can thiệp sâu. "Cậu ấy nhận được các báo cáo thường xuyên, nhưng không gọi điện hay ép buộc gì cả. Mbappe không xâm phạm vào quyền điều hành của các bộ phận chuyên môn", Hammache nói với tờ L'Équipe.

Sau thương vụ đầu tư trị giá 20 triệu euro thông qua công ty Coalition Capital, Mbappe hiện sở hữu 80% cổ phần Caen. Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, đội bóng sa sút thảm hại và vừa xuống hạng National (hạng Ba Pháp) sau 41 năm. Các vấn đề nội bộ khiến nhiều CĐV quay lưng và chỉ trích anh.

Dẫu vậy, Mbappe giữ thái độ chừng mực và tôn trọng các quyết định chuyên môn. "Mỗi khi có quyết định lớn, như bổ nhiệm HLV, cậu ấy đều được thông báo đầy đủ. Khi chúng tôi chọn Bruno Baltazar, rồi Michel Der Zakarian, hay gần đây Maxime d'Ornano, Mbappe biết và ủng hộ. Nếu có gì không hài lòng, Mbappe sẽ nói rõ, và chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng đến giờ, cậu ấy luôn tin tưởng chúng tôi".

Hammache cũng nhấn mạnh Mbappe không bao giờ can thiệp vào chiến thuật hay đội hình ra sân. "Cậu ấy biết đội hình như mọi người, có khi là trước giờ bóng lăn, có khi là xem trên TV. Mbappe quan tâm đến CLB, nhưng biết đâu là ranh giới", giám đốc tuyển trạch của Caen nói.

Việc Caen xuống hạng đồng nghĩa với thử thách mới khó khăn. Đội bóng phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, tái cấu trúc nhân sự và phục hồi niềm tin từ người hâm mộ. HLV d'Ornano được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội vượt khó, phát triển cầu thủ trẻ và tìm đường trở lại Ligue 2.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.