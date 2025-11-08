Ông Biden: Lẽ ra con trai quá cố của tôi mới làm Tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại sự kiện của Đảng Dân chủ bang Nebraska, ông khẳng định đáng ra, người con trai cả quá cố của ông mới là Tổng thống Mỹ chứ không phải ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại Đại hội của Đảng Dân chủ bang Nebraska. Ảnh: Reuters.

Theo New York Post, ngày 7/11, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện tại Đại hội của Đảng Dân chủ bang Nebraska và thực hiện một bài phát biểu mạnh mẽ xung quanh vấn đề Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách chi cho chăm sóc sức khỏe của người dân.

Để lấy dẫn chứng hùng hồn cho tầm quan trọng của việc nghiên cứu điều trị ung thư, ông Biden khẳng định trong bài phát biểu rằng đáng lẽ, con trai cả của ông, Beau Biden, người đã mất vì ung thư não, mới là người trở thành Tổng thống Mỹ hồi năm 2020, không phải là ông.

Cựu Tổng thống Joe Biden nói trong bài phát biểu: "Thưa các bạn, tôi biết rất rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu điều trị ung thư. Căn bệnh này gây ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình và nó tác động rất mạnh tới gia đình tôi.

Con trai cả của tôi, Tổng chưởng lý bang Delaware, người đáng ra trở thành Tổng thống Mỹ chứ không phải tôi, đã tình nguyện tới Iraq một năm dù không được yêu cầu. Khi con trai tôi quay trở về, con đang mắc u não ác tính giai đoạn 4, rồi con tôi qua đời".

Chính ông Biden cũng bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 hồi đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập tới cuộc chiến với bệnh tật của chính mình.

"Về phần tôi, tôi bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng tôi may mắn vì đáp ứng tốt các đợt điều trị, những lý do rất quan trọng để tôi có kết quả này là nhờ sự chăm sóc, điều trị tận tụy của các bác sĩ và y tá, cùng những đột phá trong nghiên cứu điều trị ung thư.

Nhưng giờ đây, ông Trump và Đảng Cộng hòa đang cắt giảm ngân sách Chính phủ chi cho chăm sóc y tế, khiến việc điều trị bệnh trở nên tốn kém hơn. Vì sao họ làm như vậy?", ông Biden đặt câu hỏi.

Sau đó, ông tự đưa ra khả năng rằng Chính phủ làm vậy “có lẽ là để cắt giảm thuế cho những người giàu nhất nước Mỹ”.

Ông Biden cũng nhấn mạnh việc chính quyền của ông Trump đang cắt giảm ngân sách dành cho việc nghiên cứu điều trị ung thư, trong khi dưới thời ông Biden, chính quyền của ông coi đây là một ưu tiên trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, vị cựu Tổng thống cũng đề cập tới đợt đóng cửa Chính phủ dài kỷ lục đang diễn ra. Ông Biden cho rằng người nghèo tại Mỹ đang rơi vào cảnh khó khăn trầm trọng hơn, thậm chí là nguy cơ đói ăn khi các chương trình trợ cấp, trong đó có chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP, đều đối diện với thiếu hụt ngân quỹ.

Ông Biden nói: "Tại Mỹ, cứ 5 trẻ em thì có một trẻ em phải đi ngủ buổi đêm với cái bụng đói. Các bạn đang la ó khi nghe tôi nói thông tin này, nhưng không, mọi chuyện tồi tệ hơn những tiếng la ó, bởi đó là một điều đáng hổ thẹn".

Sau cùng, ông Biden đề cập tới chiến thắng của Đảng Dân chủ tại một số cuộc bầu cử cấp bang và tuyên bố: "Đảng Dân chủ đang trở lại, điều này không hề nói quá. Chúng ta đã giành chiến thắng ở Virginia, New Jersey, Pennsylvania, California, thành phố New York... Kết quả của những cuộc bầu cử này cho thấy những người đi bỏ phiếu đang gửi thông điệp tới chính quyền của ông Trump".

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 83 vào ngày 20/11. Thời gian gần đây, ông phải đối diện với một số vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 8, ông trải qua phẫu thuật điều trị ung thư da, trong đó có cả phẫu thuật vùng da đầu.

Khi xuất hiện tại sự kiện mới đây, ông Biden dán băng gạc trên đầu, làm dấy lên những lo lắng về tình trạng sức khỏe.