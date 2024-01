Ong Bây Bi mời Châu Đăng Khoa đến showcase nhưng nhận cái kết im lặng

Orange chia sẻ cô sẵn sàng nói chuyện với Châu Đăng Khoa nếu hai người có dịp gặp mặt.

Orange rạn nứt với Châu Đăng Khoa từ đầu năm 2020. Ảnh: FBNV.

Ngày 11/1, Orange tổ chức showcase đầu tiên trong sự nghiệp với sự tham dự của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Trong sự kiện, Orange chia sẻ về mối quan hệ với Châu Đăng Khoa sau thời gian ồn ào. Theo Ong Bây Bi, cô đã gửi lời mời Châu Đăng Khoa dự showcase nhưng không nhận được câu trả lời.

Orange chia sẻ: “5 năm hoạt động, có nhiều người đến và đi nhưng tôi rất biết ơn vì mỗi người đều đem đến cho tôi những bài học to lớn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Châu Đăng Khoa. Thật ra tôi có gửi lời mời nhưng anh không xuất hiện ở đây. Anh là người dẫn dắt tôi vào nghề này. Chúng tôi không còn làm việc với nhau nhưng tôi và anh Khoa vẫn còn tình thương, nỗi nhớ về nhau. Hôm nay Cam gửi lời tri ân tới anh Châu Đăng Khoa vì nếu không có anh, không có ca sĩ Orange”.

Orange trong showcase giới thiệu album mới. Ảnh: NVCC.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Tôi có gửi lời mời cho anh Châu Đăng Khoa nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu thời gian tới, anh phản hồi, tôi rất sẵn lòng để nói chuyện. Bây giờ mỗi người đều có con đường riêng. Có những nỗi khổ chỉ nghe qua bên thứ 3 cũng không đúng, dễ gây hiểu lầm. Do đó, tốt nhất là có duyên gặp nhau. Không có duyên thì thôi, hy vọng đó không phải là năm 60 tuổi”.

Ngoài ra, trong talkshow Cam'On hồi tháng 9, nữ ca sĩ bất ngờ ẩn ý việc bị một người bạn từng ngồi chung thuyền bỏ rơi. Cô kể: “Có một người bạn, tôi nghĩ có rất nhiều điểm chung. Một ngày, khi đang chèo cùng một chiếc thuyền ra giữa biển, bạn đó quay đầu vào bờ, bỏ tôi một mình bơ vơ”. Chia sẻ của Orange được cho là nhắm tới LyLy.

Trong showcase chiều 11/1, khi được hỏi người bạn đó có phải LyLy hay không, Orange trả lời: “Bạn bè mà, cũng có lúc mâu thuẫn với nhau. Tôi đã làm hòa với người bạn này. Cũng vì talkshow đó, cả 2 có dịp trải lòng, chia sẻ, thậm chí chửi nhau luôn, rồi khóc. Đó là khoảnh khắc rất ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Câu chuyện đó khiến tôi có thêm nhiều biến chuyển trong nhận thức, giúp 2 chúng tôi hiểu nhau hơn và có thể làm hòa. Thế nên tôi sẽ không nói người bạn đó là ai cả”.

Orange sinh năm 1997, tên thật là Khương Hoàn Mỹ. Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý của Châu Đăng Khoa, cô nhanh chóng nổi tiếng với ca khúc Người lạ ơi do nam nhạc sĩ sáng tác.

Tháng 2/2020, LyLy và Orange đồng loạt lên tiếng tố cáo công ty của Châu Đăng Khoa quỵt tiền, thiếu minh bạch trong vấn đề cát-xê. Sau đó, hai ca sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, Châu Đăng Khoa phủ nhận cáo buộc nói trên, đồng thời đâm đơn kiện yêu cầu hai ca sĩ bồi thường 15,5 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng. Cuối năm 2021, LyLy xin lỗi Châu Đăng Khoa vì đơn phương đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Orange và Châu Đăng Khoa chưa được hòa giải.

Vừa qua, nữ ca sĩ tham gia Ca sĩ mặt nạ với mascot Ong Bây Bi. Orange sau đó giành giải á quân.

Cam’On là sản phẩm đầu tiên của Orange kể từ khi trở thành á quân. Sản phẩm gồm 12 ca khúc do chính cô sáng tác, bao gồm Twin Flame, Đừng kết thúc hôm nay, Gặp lại năm ta 60, Có đau thì đau một mình, Em nên yêu cô ta, Cuộc gọi về nhà, Wouldn’t It Be Nice?, Ôm mơ, Nụ cười không vui, Đừng tốt với em, Nhân vật hư cấu và Có bao lần.