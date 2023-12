Ong Bây Bi liệu có đánh bại được Voi Bản Đôn ở Ca sĩ mặt nạ?

3 ứng cử viên Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc của The Masked Singer mùa 2 đều có thế mạnh riêng và đều đã chứng tỏ được màu sắc của mình trong chương trình.

Trải qua 4 tháng phát sóng, The Masked Singer mùa 2 cũng đi đến hồi kết với 3 mascot Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc. Mặc dù không tạo quá nhiều tiếng vang trong suốt quá trình phát sóng, cũng như gây ra nhiều tranh cãi trong quá trình tổ chức, tuy nhiên 3 nhân vật góp mặt trong đêm chung kết vẫn nhận được sự đồng thuận cao của khán giả. Mỗi mascot đều tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng cho riêng mình, và đều có cơ hội giành ngôi quán quân nếu có thể phát huy thế mạnh của mình một cách tốt nhất.

Cú Tây Bắc - Màu sắc dân ca riêng biệt không đụng hàng

Cú Tây Bắc có thể xem như một trường hợp đặc biệt nhất trong cả 2 mùa The Masked Singer nhờ chất dân ca đậm đặc xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình. Mặc dù các tiết mục của Cú Tây Bắc không được khán giả đón nhận nhiều như các tiết mục nhạc trẻ, phong cách cũng có phần lạc tông so với màu sắc chung của chương trình, tuy nhiên không thể phủ nhận sự độc bản của giọng ca này so với các mascot khác. Cú Tây Bắc được đồn đoán là ca sĩ Hương Lan - một trong những danh ca thành công bậc nhất của nhạc Việt, một tượng đài lớn của dòng nhạc dân ca, được Bằng Kiều nhận xét trong đêm diễn chung kết rằng “hay nhất Việt Nam, từ cổ chí kim chưa ai qua được trong dòng nhạc này”.

Cú Tây Bắc mang đến màu sắc dân ca rất khác biệt tại The Masked Singer.

Trong chương trình, Cú Tây Bắc cũng lựa chọn tới 3 nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy - cũng là một bậc thầy trong việc dàn dựng các tác phẩm dân ca đồ sộ - để phát huy sở trường của mình một cách rõ nét. Phượng Hoàng Lửa Trần Thu Hà ở mùa đầu tiên cũng từng gây sốt với khán giả qua ca khúc Kiếp nào có yêu nhau của nhạc sĩ Phạm Duy nhưng cô lựa chọn cách trình bày đậm chất pop và đưa nhiều kỹ thuật của cổ điển để đẩy cao trào cho bài. Còn với Cú Tây Bắc, mascot này giữ nguyên cách hát, cách dàn dựng đã tạo nên sự kinh điển cho Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị, Gọi em là đóa hoa sầu, đưa người nghe bước vào không gian âm nhạc xưa cũ của những bậc cha chú ngày xưa, nhưng với sự trau chuốt kỹ lưỡng về mặt âm thanh qua bàn tay của giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Khi lựa chọn trình bày nhạc trẻ như Tình yêu màu nắng, Buồn làm chi em ơi, Cú Tây Bắc cũng giữ nguyên chất liệu dân gian của mình không thay đổi. Cách hát này có thể khó tiếp cận những khán giả mới, nhưng nó lại giúp cho những người đã yêu mến giọng ca và phong cách của cô tiếp tục trung thành. Đó có thể là “chiến thuật” của Cú Tây Bắc để khiến khán giả bình chọn cho mình.

Voi Bản Đôn - sự đơn giản chinh phục nhiều khán giả

Ngay khi xuất hiện lần đầu tiên với phần thi Ngày mai người ta lấy chồng, Voi Bản Đôn đã tạo nên cơn sốt với khán giả, đến thời điểm hiện tại vẫn là bản hit lớn nhất của The Masked Singer mùa 2. Kể từ đó, Voi Bản Đôn luôn là mascot được khán giả săn đón nhiều nhất, sở hữu lượt nghe rất cao trên các nền tảng streaming. Với kỹ thuật hát tốt, ổn định, khả năng belting chắc chắn, người được đồn đoán đứng sau mascot này chính là ca sĩ Anh Tú - cũng là người nổi lên trong những năm gần đây qua những chương trình hát live.

Voi Bản Đôn sở hữu nhiều bản hit nhất The Masked Singer mùa 2.

Voi Bản Đôn cũng rất biết chiều lòng khán giả khi hầu hết các ca khúc anh lựa chọn trình diễn (Ngoại trừ My Everything hát chung với một thí sinh Rap Việt) đều thuộc thể loại ballad dễ nghe dễ cảm, không ít trong số đó cũng đã là hit trên thị trường. Tuy nhiên, Voi Bản Đôn cũng thường mang đến màu sắc mới cho bài nhờ cách hát mạnh mẽ cùng kỹ thuật tốt. Nốt trầm của Voi Bản Đôn rất chắc chắn, không bị mờ hay mất chữ, nốt cao lại chắc khỏe, đẩy cao trào khá bùng nổ. Chính nhờ cách trình bày rất “ăn” sân khấu đó, Voi Bản Đôn luôn gây ấn tượng mạnh với khán giả, ngay cả khi anh phải trình bày một ca khúc mới như Khóa ly biệt cũng nhận được sự ủng hộ cao.

Voi Bản Đôn có lẽ là mascot có sự phổ biến nhất trong chương trình, ngay cả với những khán giả không theo dõi The Masked Singer mùa 2 thường xuyên có lẽ cũng đã từng nghe qua những phần thi của anh. Mặc dù không sở hữu những tiết mục quá đặc biệt, mang tính chuyên môn cao, nhưng sức hút với đại chúng chính là điểm mạnh nhất khiến Voi Bản Đôn có hy vọng trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Ong Bây Bi - giọng ca nội lực với sự biến hóa màu sắc

Xuất hiện muộn hơn các mascot khác 1 vòng thi, tuy nhiên khán giả cũng không mất nhiều thời gian để đoán được ca sĩ phía sau bộ hóa trang Ong Bây Bi là ai. Ngay từ những nốt phiêu đầu tiên, khán giả đã thấy hình bóng của Orange rất rõ ràng. Nhưng, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến sức hút của mascot này.

Ong Bây Bi luôn gây bất ngờ cho khán giả trong từng phần trình diễn.

Thế mạnh của Ong Bây Bi vẫn là khả năng biến hóa rất đặc sắc khi cover các bản ballad. Cách cô đưa những khúc phiêu khó đoán, cài cắm những luyến láy của R&B tinh tế, thay đổi cách hát một vài nốt để tạo nên một cao trào mới khiến cho các bài hát của cô luôn khác biệt với bản gốc. Ong Bây Bi cũng lựa chọn ballad an toàn ở 3 vòng thi đầu tiên để khai thác triệt để thế mạnh này. Tuy nhiên, càng đi sâu, mascot này liên tục cho thấy những khía cạnh khác của mình. Cô đem đến 2 sáng tác riêng của mình là Gặp lại nhau năm 60 và Bát cơm mặn, cả 2 bài đều nhận được sự đón nhận lớn của khán giả nhờ đề tài khá đặc biệt và cách dàn dựng thông minh, nhiều cao trào. Cô mash up hai bản hit Lệ Lưu Ly và Cắt đôi nỗi sầu theo phong cách pop rock sôi động với những màn lên tông lên tiếp, thách thức quãng giọng của mình và thể hiện khả năng bè phối khi song ca với một giọng hát chất lượng là Bướm Mặt Trăng Trung Quân. Cô thậm chí còn mời negav kết hợp trong bản cover dance pop cho Ngủ một mình nhưng vẫn tự thể hiện phân đoạn rap hết sức mượt mà.

Ong Bây Bi là mascot có thể cân bằng rất tốt cả yếu tố giải trí lẫn chuyên môn trong The Masked Singer mùa 2. Cô vẫn lựa chọn những ca khúc hit đang được yêu thích trên thị trường, nhưng thay đổi hoàn toàn phong cách bản gốc để đưa những yếu tố mới lạ vào, khả năng sáng tác của mascot này cũng được đánh giá cao. Thiếu một chút sự khó đoán về danh tính của mascot, nhưng Ong Bây Bi bù đắp được bằng sự khó đoán trong cách chọn bài và trình bày, khiến cô trở thành một lựa chọn rất tốt cho ngôi vị quán quân.

Cả 3 mascot đi đến vòng chung kết đều sở hữu khả năng chuyên môn tốt và mỗi người đều có cách thu hút khán giả khác nhau. Với màu sắc riêng biệt, khi cởi bỏ lớp mặt nạ, chắc chắn cả 3 nhân vật cũng sẽ đều thu hút được một lượng người nghe trung thành mới cho riêng mình - đó đã là một thành công lớn.