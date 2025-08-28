Onana mắc sai lầm thứ 9 từ đầu mùa trước, Saha phẫn nộ

Cựu tiền đạo Louis Saha chỉ trích dữ dội Manchester United và thủ môn Andre Onana sau khi đội bóng của Ruben Amorim bị Grimsby Town đá văng ở vòng hai Carabao Cup.

Onana lại mắc sai lầm

Manchester United chơi 45 phút bạc nhược tại Blundell Park, để Charles Vernam và Tyrell Warren ghi bàn, đưa đội bóng đang chơi ở League Two tiến sát một cơn địa chấn. Onana đáng lẽ phải xử lý tốt hơn trong cả hai tình huống: anh để Vernam dứt điểm hạ gục ở góc gần rồi lại lóng ngóng khi đối mặt quả phạt góc, tạo cơ hội cho Warren dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Tình hình có thể còn tệ hơn nếu pha lập công của Cameron Gardner không bị từ chối vì lỗi dùng tay. Nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những hiệp đấu tệ hại nhất trong lịch sử Manchester United.

Saha bàng hoàng trước màn trình diễn của đội bóng cũ nên đặc biệt gay gắt khi nói về Onana. Ông bình luận trên ITV Sport: “Thật hỗn loạn, kinh hoàng (hàng thủ)... Nhưng chính những sai lầm khủng khiếp một lần nữa của Onana đã khiến chúng ta thua trong hiệp một”.

Onana là thảm họa của "Quỷ đỏ"

Theo thống kê, bàn thua thứ hai trước Grimsby nâng số lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của Onana lên con số chín kể từ đầu mùa giải trước. Saha cho rằng màn trình diễn đó không thể bào chữa, đồng thời chỉ ra rằng ở cả hai bàn thua, thủ môn người Cameroon đều mắc sai lầm rõ ràng, từ việc chọn vị trí, quan sát đến xử lý bóng.

Ông nhấn mạnh: với quá nhiều sai lầm như thế, đó không phải là hình ảnh của Manchester United, và bản thân Onana chắc chắn hiểu rõ điều đó.

Nhưng Saha không chỉ phàn nàn về khâu phòng ngự và thủ môn, mà còn về toàn bộ cách Manchester United thi đấu trong đêm qua. Ông nhận xét nhịp độ trận đấu của đội quá chậm, những pha tạt bóng hời hợt, lối pressing nửa vời – tất cả đều không phải là phẩm chất vốn có của Manchester United.

Dù sau đó Manchester United gỡ hòa nhờ các pha lập công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire, đưa trận đấu vào loạt luân lưu, nhưng cuối cùng đội bóng của Amorim vẫn bị loại sau khi để thua 11-12 trong màn sút cân não đầy kịch tính.