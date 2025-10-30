Ồn ào giữa 2 anh trai 'say hi'

Việc album của Nicky có photo card JSOL đang gây tranh cãi. Để giải quyết ồn ào, tối 30/10, công ty ST.319 lên tiếng giải thích.

Vừa qua, Nicky - cựu thành viên nhóm Monstar - trở lại với album ‘NICKY.zip’ The 1st EP. Tuy nhiên, một số album khi được bán cho người hâm mộ lại kèm theo photo card in hình ảnh hậu trường có sự xuất hiện của JSOL. Đáng nói, JSOL và DreamS Entertainment không nhận được sự xin phép hay thông qua cấp phép sử dụng hình ảnh trước khi phát hành. Phía JSOL cũng không đồng ý việc công ty quản lý của Nicky đưa các hình ảnh này vào sản phẩm vật lý.

JSOL hỗ trợ Nicky trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: NVCC.

Việc này đã tạo nên tranh cãi khiến công ty quản lý của Nicky phải lên tiếng giải thích vào tối 30/10. Theo ST.319, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất album vật lý đã xảy ra sai sót trong khâu cuối cùng khi gửi file in ấn.

Cụ thể, có hai folder hình ảnh hậu trường đã được chỉnh sửa và đơn vị sản xuất đã lấy nhầm folder hình ảnh vốn được dùng cho mục đích truyền thông (có hình Nicky chụp cùng JSOL). Sau đó, ê-kíp gửi nhầm file ảnh này cho bên in ấn. Dẫn đến photo card có hình JSOL bị in và đóng gói cùng album. Sau đó, các file in ấn và thiết kế photo card được đơn vị sản xuất trực tiếp làm việc với phía phát hành album vật lý mà không qua bước kiểm duyệt lại nào từ phía công ty.

“Toàn bộ quá trình này không có sự can thiệp hay duyệt nội dung từ phía JSOL và DreamS. Chính nghệ sĩ Nicky cũng không được thông báo trước. ST.319 Entertainment nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc giám sát không sát sao quá trình sản xuất và phát hành của đơn vị sản xuất, dẫn đến hậu quả đáng tiếc này. Ngay khi phát hiện sai sót, ST.319 đã yêu cầu đơn vị sản xuất ngừng ngay việc lưu hành sản phẩm, thu hồi toàn bộ ấn phẩm có lỗi để xử lý và điều chỉnh”, công ty của Nicky cho biết.

ST.319 gửi lời xin lỗi tới JSOL cũng như công ty quản lý của nam ca sĩ này và những người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Nicky tên thật là Trần Phong Hào, sinh năm 1995, được biết đến với vai trò trưởng nhóm, rapper kiêm vũ công chính của nhóm nhạc Monstar - một boyband thuộc ST.319 Entertainment. Nhóm có một số ca khúc được khán giả yêu thích như Baby Baby, Turn It On…

Năm 2024, anh tham gia Anh trai “say hi” nhưng bị loại sớm. Gần đây, anh phát hành MV mới có sự tham gia của JSOL và Yeolan. JSOL cũng là một trong các nghệ sĩ của Anh trai "say hi" mùa 1.