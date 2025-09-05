Ồn ào của Độ Mixi

Độ Mixi đang vướng tranh cãi vì sử dụng chất cấm. Streamer này bị tẩy chay, yêu cầu rời khỏi chương trình Sao nhập ngũ.

Độ Mixi đang vướng lùm xùm liên quan đến việc hút shisha trong quán bar. Đây là chất bị cấm chính thức tại Việt Nam từ 1/1. Sau đó, trong một livestream, Độ Mixi xin lỗi và giải thích anh không biết shisha là chất cấm.

Tới trưa 5/9, cộng đồng mạng phát hiện fanpage Sao nhập ngũ - chương trình Độ Mixi đang tham gia - ẩn hình ảnh của streamer này. Trước khi bị gỡ, các bài đăng liên quan đến Độ Mixi trên fanpage Sao nhập ngũ ngập tràn bình luận tiêu cực, yêu cầu streamer rời khỏi chương trình.

Độ Mixi vướng ồn ào, bị tẩy chay ở Sao nhập ngũ. Ảnh: FBNV.

Là một streamer nổi tiếng, có hàng triệu fan, Độ Mixi đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp, Độ Mixi cũng vướng nhiều ồn ào hoặc bị kéo vào các rắc rối.

Năm 2020, Độ Mixi bị nhắc tên trong chương trình của VTV. VTV điểm mặt Độ Mixi trong những streamer có phát ngôn nhạy cảm, văng tục trong các buổi livestream, được cho là ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Sau đó, Độ Mixi lên tiếng xin lỗi.

Streamer khi đó thừa nhận chưa ý thức được tầm ảnh hưởng và cam kết thay đổi. Sau vụ việc, anh điều chỉnh cách giao tiếp, tập trung vào nội dung tích cực, hài hước hơn.

Đầu năm, trong giải đấu rap Dissneyland XI (tháng 3/2025), rapper 1ONLY gây tranh cãi khi sử dụng thông tin nhạy cảm về Độ Mixi để công kích đối thủ trong một trận battle rap. Những câu rap được cho là xúc phạm, liên quan đến đời tư của Độ Mixi khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau đó, Độ Mixi tuyên bố giao toàn quyền cho công ty và luật sư xử lý vụ việc, với tiêu chí “sai tới đâu xử lý tới đó”.

Trải qua nhiều diễn biến, người đứng đầu giải đấu là MC ILL nói chuyện và hòa giải với Độ Mixi. Nam streamer cũng bày tỏ mong muốn khép lại lùm xùm để tập trung vào công việc.

Ngoài ra, Độ Mixi từng gây tranh cãi khi có lời lẽ gay gắt, thậm chí tục tĩu khi chỉ trích những người dùng camera dí sát mặt anh trong lúc streamer này đi xem ASEAN Cup 2024.

Hiện tại, ồn ào hút chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Độ Mixi. Anh đang là thành viên cố định trong chương trình Sao nhập ngũ. Khán giả đang thắc mắc ê-kíp sản xuất sẽ xử lý hình ảnh, nội dung liên quan tới streamer này thế nào trong các tập tiếp theo.