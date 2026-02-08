Olympic mùa đông 2026 rung chuyển

Truyền thông quốc tế lên tiếng cảnh báo về bầu không khí căng thẳng khi khói hơi cay và các cuộc bạo loạn liên tiếp xuất hiện ở Olympic mùa đông 2026.

CĐV quá khích đụng độ cảnh sát sau lễ khai mạc Olympic mùa đông.

Tối 7/2, lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026 diễn ra tại sân San Siro huyền thoại với chương trình nghệ thuật hoành tráng. Tuy nhiên, không khí trở nên ngột ngạt khi xuất hiện những tiếng la ó phản đối một số đoàn tham dự và khách mời cấp cao.

Ngay lập tức, tình hình trở nên căng thẳng. Ban đầu, một cuộc biểu tình ôn hòa được tổ chức nhằm phản đối tác động môi trường của Thế vận hội, với sự tham gia của nhiều gia đình và sinh viên. Tuy nhiên, sau khi đoàn người này giải tán, một nhóm quá khích xuất hiện, ném pháo và bom khói gần một địa điểm thi đấu, buộc cảnh sát phải can thiệp mạnh tay bằng hơi cay và vòi rồng.

Nhóm quá khích được cho là tìm cách tiếp cận nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng Santagiulia. Các cuộc xô xát nổ ra trước khi lực lượng an ninh kiểm soát được tình hình. Ít nhất 6 người bị bắt để phục vụ điều tra.

Cùng thời điểm, một nhóm người đeo mặt nạ cũng kích hoạt bom khói và pháo sáng trên một cây cầu cách Làng Olympic khoảng 800 mét, nơi có khoảng 1.500 vận động viên sinh sống. Cảnh sát dựng hàng rào kim loại tạm thời để bảo vệ tuyến đường vào làng vận động viên, đồng thời tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Truyền thông thế giới lo ngại Olympic mùa đông 2026 không an toàn.

Truyền thông thế giới đồng loạt phản ứng mạnh mẽ trước những diễn biến hỗn loạn bên lề Olympic mùa đông 2026, khi các cuộc biểu tình leo thang buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để kiểm soát tình hình.

Sky Sports mô tả bầu không khí quanh các địa điểm thi đấu khiến Thế vận hội "rung chuyển và căng thẳng", trong khi nhiều hãng tin lớn nhấn mạnh sự đối lập giữa lễ khai mạc hoành tráng và những bất ổn an ninh ngay bên ngoài. Hình ảnh Olympic mùa đông do đó bị phủ bóng tranh cãi sau khi khởi tranh.

Chuỗi sự việc khiến công tác an ninh tại Olympic mùa đông 2026 được đặt trong tình trạng báo động. Ban tổ chức và chính quyền Milan khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt kiểm soát, nhằm đảm bảo Thế vận hội diễn ra an toàn, bất chấp những bất ổn bên ngoài địa điểm thi đấu.