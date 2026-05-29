OCB đưa chuyên gia AI làm quyền Tổng giám đốc

Ông Chris Shayan sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 1/6 sau khi ông Phạm Hồng Hải từ nhiệm.

Ông Chris Shayan sẽ đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc OCB từ ngày 1/6. Ảnh: OCB.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 1/6.

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng và fintech. Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là ngân hàng bán lẻ.

Theo OCB, ngân hàng đã có sự đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng dữ liệu, hạ tầng số cùng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều năm qua nhằm tạo nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì vậy, việc lựa chọn một nhà lãnh đạo là chuyên gia về AI, công nghệ được xem là bước đi phù hợp với chiến lược dài hạn của ngân hàng, qua đó tăng năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với bối cảnh hiện nay.

Trước đó, OCB đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6.

HĐQT ngân hàng cũng đồng thời chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Phạm Hồng Hải. Ông Hải sinh năm 1974, quê Hải Phòng, là doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, với gần 30 năm kinh nghiệm. Rời vị trí Tổng giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Mới đây, OCB cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với khoản lợi nhuận trước thuế đạt 1.224 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng , tăng gần 7% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng , tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng , tăng 3% so với đầu năm.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng , tăng 39% so với năm 2025. Như vậy kết thúc quý I, nhà băng này mới hoàn thành được 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nhà băng này cũng đặt mục tiêu tổng tài sản vào cuối năm 2026 sẽ tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng ; tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%.