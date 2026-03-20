Chỉ trong vài giờ sáng 20/3, hàng trăm còi báo động không kích đã vang lên khắp miền Bắc Israel, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn trước nguy cơ tên lửa tiếp tục bay tới từ phía Iran.

Các đợt oanh kích của Iran vẫn “dữ dội” như giai đoạn đầu cuộc chiến

Diễn biến này nối tiếp một đêm hoạt động tên lửa dồn dập, lên đến cao điểm vào rạng sáng 20/3, với các cuộc tấn công tập trung đặc biệt quanh Jerusalem.

Nhiều tiếng nổ được ghi nhận trên không, đồng thời có khả năng mảnh vỡ hoặc đầu đạn đã rơi xuống mặt đất.

Trong vòng một giờ, riêng khu vực Jerusalem đã phải phát cảnh báo không kích tới 4 lần, tương ứng với bốn đợt tấn công bằng tên lửa và các loại vũ khí khác từ Iran.

Tehran hứng nhiều đợt không kích trước thềm năm mới Ba Tư

Trong đêm cuối cùng trước thềm năm mới Ba Tư, khu vực từ phía đông tới trung tâm Tehran ghi nhận khoảng 5 vụ không kích, trong đó có một đòn đánh trúng tổ hợp quân sự Parchin.

Hệ thống phòng không Iran được kích hoạt nhiều lần, trong khi lực lượng Vệ binh Cách mạng và quân đội tuyên bố phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel. Iran cũng tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F-35 và nhắm vào 4 mục tiêu trên không trong ngày.

Trong một diễn biến khác, giới chức Saudi Arabia cảnh báo giá dầu có thể lên tới 180 USD /thùng nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài tới cuối tháng 4.

Các chuyên gia cho rằng mức 150 USD /thùng là hoàn toàn có thể, đặc biệt nếu các tuyến vận tải tại Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công.

Iran liên tục phóng tên lửa vào Israel Cả Israel và Iran đều tuyên bố thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào lãnh thổ của nhau trong ngày 20/3. Trong khi tiếng nổ liên tục vang lên ở Tehran - thủ đô của Iran, miền bBIsrael cũng rung chuyển và đảo lộn.

Iran cảnh báo đánh mạnh hơn nếu bị nhắm vào năng lượng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran mới chỉ sử dụng “một phần nhỏ” hỏa lực khi tấn công hạ tầng năng lượng khu vực, sau khi Israel không kích mỏ khí South Pars.

Ông cảnh báo Iran sẽ “không kiềm chế” nếu các cơ sở năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công. Cuộc tấn công của Iran vào cơ sở khí Ras Laffan có thể làm giảm khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG của Qatar, đe dọa nguồn cung tới châu Âu và châu Á.

Các đoạn video ghi lại cảnh mảnh vỡ từ tên lửa Iran bị đánh chặn rơi xuống nhiều khu vực ở miền Bắc Israel, gây hư hại ôtô và đường sá khi va chạm.

Người dân Tehran mua sắm đón lễ Eid al-Fitr

Người dân tại Tehran ngày 19/3 cho biết các cuộc tấn công diễn ra mọi thời điểm, làm rung chuyển mặt đất cả ngày lẫn đêm, khoảng nghỉ rất ngắn. Các cuộc tấn công tạo ra những cột khói và lửa lớn bốc lên trời.

Cô Elham, 38 tuổi, sống tại Tehran, cho hay: “Con tôi còn nhỏ nên rất sợ và khóc nhiều. Chúng tôi nghe thấy hàng loạt tiếng rít lớn, những vụ nổ mạnh khiến các tòa nhà rung chuyển dữ dội”.

Bà Ferial, 62 tuổi, chia sẻ rằng bà liên tục mất ngủ vì các cuộc không kích nhằm vào Tehran. “Các cuộc không kích muốn nhắm vào mục tiêu nào đó, nhưng xung quanh mỗi mục tiêu là hàng nghìn dân thường”.

Người dân Tehran đổ ra các khu chợ để mua sắm đón lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, đồng thời đón ngày đầu năm mới theo lịch Ba Tư. Ảnh: Al Jazeera.

Không kích không chỉ phá hủy các mục tiêu cụ thể mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu nhà ở. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết ít nhất 47.000 ngôi nhà tại Iran đã bị phá hủy.

“Họ đang phá hủy đất nước và cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ giống như Gaza, không còn điện, không còn khí đốt, thiếu thực phẩm”, anh Amir Ali, 43 tuổi, bày tỏ lo ngại.

Mỹ điều thêm tàu chiến và binh sĩ tham chiến tại Iran

4 quan chức Mỹ chia sẻ với trang tin Newsmax (Mỹ) rằng lực lượng quân sự nước này chuẩn bị triển khai thêm nhiều tàu chiến cùng khoảng 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ nhằm “tăng cường lực lượng đang tham chiến tại Iran”.

Hiện nhóm tác chiến của tàu tấn công đổ bộ USS Boxer đã được điều động di chuyển từ bờ Tây nước Mỹ. Nhóm tác chiến này bao gồm các tiêm kích F-35, tên lửa và phương tiện đổ bộ.

Tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ USS Bonhomme Richard (phía dưới) và USS Boxer (thứ hai từ trên xuống) tập trận cùng Nhóm tác chiến đổ bộ Dokdo của Hải quân Hàn Quốc trên Biển Nhật Bản. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ/Reuters

Trước đó, Mỹ đã triển khai thêm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ cùng tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tới Trung Đông.

Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại khu vực. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford vừa phải rời Trung Đông, di chuyển tới căn cứ hải quân tại đảo Crete để sửa chữa, sau vụ cháy xảy ra trên tàu trong tuần trước.

Saudi Arabia, UAE dồn dập đánh chặn UAV bảo vệ hạ tầng dầu

Saudi Arabia liên tiếp đánh chặn UAV trong đêm, bắn hạ thêm hàng chục thiết bị tại khu vực phía Đông và miền Bắc, nơi tập trung nhiều mỏ dầu chiến lược.

Cùng thời điểm, UAE cũng kích hoạt phòng không để đối phó nguy cơ tên lửa, trong khi Dubai xác nhận đã thực hiện các đợt đánh chặn trên không mà không ghi nhận thương vong.

Kuwait hứng chịu hai đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa và UAV, với các tiếng nổ được xác nhận là do hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu.

Tại Bahrain, mảnh vỡ từ một cuộc tấn công của Iran đã gây cháy một nhà kho, nhưng lực lượng cứu hộ nhanh chóng khống chế, không có thương vong.

Israel tuyên bố mở “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào Tehran

Theo Al Jazeera, quân đội Israel vừathông báo đã phát động “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào thủ đô Tehran của Iran.

Trong thông báo mới nhất trong sáng 20/3, quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công sẽ nhằm vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” tại Tehran, song không cung cấp thông tin chi tiết hay bằng chứng để củng cố tuyên bố này.

Trước đó vài giờ, Không quân Israel cho biết các máy bay của lực lượng này đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran trong 24 giờ qua, tấn công hơn 130 mục tiêu cơ sở hạ tầng tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran. “Không quân Israel sẽ tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ”, thông báo nêu rõ.

Iran phóng tên lửa vào Israel

Quân đội Iran đã phóng thêm một đợt tên lửa nhằm vào Israel, truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào sáng sớm 20/3.

Đài phát thanh công cộng Israel cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại Haifa và mảnh vỡ rơi xuống hai địa điểm khác ở miền Bắc nước này, cùng với các mảnh đánh chặn rơi tại Jerusalem. Không có thương vong được ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn được một số thiết bị bay không người lái.

Tổng thống Iran: Sát hại lãnh tụ tối cao Iran sẽ “phá vỡ các chuẩn mực pháp lý toàn cầu”

Tổng thống Iran cho rằng việc sát hại lãnh tụ tối cao trước đây của nước này, Đại giáo chủ Ali Khamenei, sẽ “phá vỡ các chuẩn mực pháp lý toàn cầu”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Masoud Pezeshkian chỉ trích cả Israel và Mỹ, cho rằng hành động của họ sẽ tạo ra một “tiền lệ mới trong các tranh chấp quốc tế”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

“Bản chất của chế độ Zionist là khủng bố nhà nước. Tuy nhiên, hành động gây hấn của Mỹ đối với Iran và vụ ám sát vị Lãnh tụ đã hy sinh tạo ra một tiền lệ mới trong các tranh chấp quốc tế, điều sẽ phá vỡ các chuẩn mực pháp lý toàn cầu. Nếu thế giới không kiên quyết ngăn chặn, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt rất nhiều nơi”, ông Pezeshkian viết.

Ngày 28/2, ông Khamenei đã bị sát hại tại khu nhà ở Tehran ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Ông giữ cương vị lãnh tụ tối cao hơn 37 năm. Sau khi ông qua đời, con trai ông, Mojtaba Khamenei, đã tiếp quản vị trí lãnh tụ tối cao, nhưng chưa xuất hiện trước công chúng, làm dấy lên những nghi ngại về tình trạng sức khỏe.

Nhiều đợt không kích liên tiếp, Tehran rung chuyển trong 15 phút

Theo Al Jazeera, trong vòng 15 phút sáng sớm 20/3, Tehran hứng chịu nhiều đợt không kích, ít nhất 4-5 cuộc tấn công đã diễn ra ở khu vực phía đông và trung tâm thành phố Tehran. Diễn biến này cho thấy một loạt cuộc không kích mới vào Tehran đã bắt đầu.

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt từ trước khi các tiếng nổ vang lên, đến thời điểm hiện tại, hệ thống phòng không vẫn tiếp tục hoạt động. Những vệt sáng đỏ xuất hiện trên bầu trời Tehran.

Diễn biến xảy ra trong sáng sớm ngày 20/3 tại Tehran. Trước đó, ngày 19/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành hai đợt tấn công nhằm vào Israel bằng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam tại Iraq nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq trong vòng 24 giờ qua.

Tiêm kích F-35 Mỹ hạ cánh khẩn cấp, nghi trúng hỏa lực Iran

Hai nguồn thạo tin chia sẻ với CNN, một tiêm kích F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông sau khi bị nghi trúng hỏa lực từ phía Iran.

Đây có thể là lần đầu tiên Iran bắn trúng một máy bay Mỹ trong cuộc xung đột. Mỹ và Israel đều sử dụng F-35 trong chiến sự tại Iran; mỗi chiếc có giá hơn 100 triệu USD .

Tiêm kích F-35 của Mỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CNN.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, xác nhận một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins nói máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.

Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Mỹ tiếp tục khẳng định đạt được nhiều thành công trong chiến dịch nhằm vào Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sáng 19/3 cho biết Mỹ đang “giành chiến thắng rõ rệt” và hệ thống phòng không của Iran đã bị “vô hiệu hóa”.

Tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn ở miền Bắc Israel

3 nguồn tin từ Israel đã xác nhận với CNN về việc tên lửa của Iran đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường, hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Haifa của Israel sau một cuộc tấn công được cho là của Iran ngày 19/3. Ảnh: Reuters

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Israel cho biết các lực lượng đang tìm kiếm tại hiện trường, nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát, trong khi các đội khác kiểm tra nguy cơ còn tiềm ẩn.

Tổ hợp lọc dầu Bazan là một trong những cơ sở năng lượng lớn nhất của Israel, đây cũng là cơ sở lọc dầu chính để phục vụ sản xuất nhiên liệu và hóa chất tại khu vực vịnh Haifa.

Các cơ sở năng lượng tại Vùng Vịnh bị tấn công trong hai ngày 18-19/3. Iran tấn công trả đũa hạ tầng năng lượng khắp khu vực Vùng Vịnh sau khi Israel đánh vào một mỏ khí đốt lớn của Iran. Đồ họa: NYT

TT Trump: Nếu có triển khai bộ binh cũng không đời nào báo trước

Ngày 19/3, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, khi được hỏi về thông tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc đưa hàng nghìn quân tới Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không định triển khai binh sĩ Mỹ.

“Không, tôi không đưa quân đến bất kỳ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói với các bạn, nhưng hiện tại tôi không triển khai quân”, ông Trump nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu, bên cạnh là Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance và các quan chức khác, tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 19/3. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng “hiện chưa có quyết định triển khai lực lượng trên bộ”. Dù vậy, CNN cũng được biết một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông.

Ông Trump: 200 tỷ chi cho chiến sự Iran là “quá rẻ”

Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông có thể đề xuất khoản ngân sách mới trị giá 200 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, đồng thời đánh giá đây là “cái giá nhỏ” để đảm bảo quân đội Mỹ có đủ năng lực phục vụ trong cuộc chiến với Iran.

Ông Trump cũng lưu ý đề xuất này không chỉ phục vụ riêng cho xung đột với Tehran.

“Chúng tôi muốn ở trạng thái tốt nhất mà chúng tôi có thể. Đó là cái giá quá rẻ để đảm bảo chúng tôi luôn ở vị trí hàng đầu về mặt quân sự”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết Lầu Năm Góc cần khoản ngân sách này cho những hạng mục cụ thể nào, chỉ cho biết quân đội cần có “lượng đạn dược rất lớn”.

Ông Trump phủ nhận việc Mỹ đang thiếu hụt vũ khí và đánh giá chính quyền đang chi tiêu một cách “thận trọng”. “Chúng tôi đề xuất bổ sung ngân sách cho Lầu Năm Góc vì nhiều lý do, vượt ra ngoài những gì liên quan tới Iran. Về đạn dược ở phân khúc cao cấp, chúng tôi có sẵn rất nhiều, nhưng vẫn cần bổ sung để bảo toàn nguồn lực”, ông Trump nói.

Nhà máy lọc dầu của Israel trúng tên lửa Iran Tên lửa của Iran đã đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ được điều động tới hiện trường để xử lý hậu quả. Video được CNN xác thực cho thấy sau khi tình hình được kiểm soát, khói vẫn bốc lên từ nhà máy.

Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

Trong gần ba tuần giao tranh, Israel cho biết đã triển khai chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có nhằm vào Iran, với 590 đợt tập kích, hơn 8.500 cuộc tấn công và thả trên 12.000 quả bom.

Các đòn đánh tập trung vào hệ thống phòng không, cảnh báo sớm và các bệ phóng tên lửa, khiến khoảng 85% năng lực phòng không và 60% bệ phóng của Iran bị vô hiệu hóa.

Tehran đáp trả mạnh mẽ sau khi Israel không kích các địa điểm của Iran. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, Iran liên tục đáp trả bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel. Tính đến giữa đêm 19/3, Tehran đã tiến hành 12 đợt tấn công, phần lớn bị đánh chặn, nhưng vẫn gây thiệt hại cục bộ, như vụ cháy tại nhà máy lọc dầu ở Haifa do mảnh vỡ tên lửa.

Xung đột tiếp tục leo thang khi lãnh đạo hai bên đều giữ lập trường cứng rắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch tấn công “chừng nào còn cần thiết”, thậm chí để ngỏ khả năng mở chiến dịch bộ binh.

Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ không kiềm chế nếu hạ tầng năng lượng tiếp tục bị tấn công, sau khi các cuộc không kích đã lan sang nhiều mục tiêu trong khu vực Vùng Vịnh.

6 quốc gia sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn eo biển Hormuz

Ngày 19/3, nhiều quốc gia châu Âu và Nhật Bản ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại tại vùng Vịnh, cũng như việc nước này trên thực tế phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh.

Các nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào “những nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển”.

6 quốc gia (gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản) khẳng định “sẵn sàng đóng góp” vào các sáng kiến nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại không vũ trang tại vùng Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí, cũng như việc lực lượng Iran trên thực tế đóng eo biển Hormuz”, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản nêu trong tuyên bố chung.

Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên thực hiện “lệnh tạm dừng toàn diện ngay lập tức đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí”.

Tuyên bố cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp khác nhằm ổn định thị trường năng lượng, bao gồm phối hợp với một số nước sản xuất dầu để tăng sản lượng.

Cháy ngùn ngụt tại mỏ khí South Pars của Iran Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.