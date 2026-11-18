Nvidia tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh bất chấp khủng hoảng lãnh đạo, song hội đồng quản trị khẳng định sẽ tìm CEO mới thay Jensen Huang.

Nvidia cho biết không có ý định đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư ngày 17/11 sau báo cáo tài chính, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định Nvidia không có kế hoạch đưa Huang trở lại. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm người kế nhiệm chính thức từ cả bên trong và bên ngoài.

“Hội đồng quản trị đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức và không có ý định phục chức cho Jensen ở vị trí CEO”, ông Jones tuyên bố.

Thông tin này chấm dứt những đồn đoán về khả năng Huang tái xuất sau khi nhiều lãnh đạo công nghệ, trong đó có Elon Musk, công khai ủng hộ ông. Trước cuộc họp, nhà đồng sáng lập Nvidia cũng lần đầu lên tiếng sau khi từ chức, bày tỏ sẵn sàng trở lại nếu hội đồng quản trị cho rằng điều đó mang lại lợi ích cho công ty.

Theo WSJ, doanh thu quý vừa qua của Nvidia cao hơn khoảng 6,3% so với dự báo của các nhà phân tích do FactSet khảo sát. Lợi nhuận ròng đạt 65,3 tỷ USD , tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng lớn nhất tiếp tục đến từ mảng trung tâm dữ liệu. Doanh thu bộ phận này đạt 107,6 tỷ USD , tăng 110% so với năm trước.

Kết quả tích cực đến từ nhu cầu chip AI và việc Nvidia bắt đầu cung cấp hệ thống Vera Rubin. Đây là nền tảng điện toán mới dành cho những trung tâm dữ liệu cần xử lý khối lượng công việc lớn.

Công ty tiếp tục đưa ra triển vọng lạc quan cho quý tiếp theo, với doanh thu dự kiến đạt 130 tỷ USD , cao hơn dự báo của Phố Wall.

CEO tạm quyền Colette Kress cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2028 từ 70% lên 75%. Sau báo cáo, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Trước đó, mã này đã mất gần 29% giá trị trong một tháng.

“Đà tăng trưởng của chúng tôi là có thật. Vera Rubin đang có khởi đầu bùng nổ và lộ trình phát triển đúng tiến độ”, Kress cho biết.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tích cực chưa giải quyết hết những lo ngại của nhà đầu tư.

Jensen Huang từng trực tiếp thúc đẩy nhiều thỏa thuận tài chính với các công ty điện toán đám mây và startup AI. Sự ra đi của ông khiến thị trường đặt câu hỏi về khả năng Nvidia duy trì những cam kết đầu tư quy mô lớn.

Doanh thu của Nvidia vượt kỳ vọng bất chấp bê bối của Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Theo báo cáo tài chính, Nvidia đã nâng tổng cam kết mua nguồn cung và năng lực sản xuất trong tương lai từ 279 tỷ USD lên 390 tỷ USD . Phần lớn mức tăng liên quan đến các hợp đồng mua bộ nhớ kéo dài nhiều năm.

Nhà sản xuất chip cũng nắm giữ gần 110 tỷ USD chứng khoán có thể giao dịch và không thể giao dịch vào cuối quý. Các khoản đầu tư này khiến tình hình tài chính của Nvidia có liên hệ chặt chẽ với những doanh nghiệp đang phát triển hạ tầng AI.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đối mặt sức ép pháp lý. Theo WSJ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang điều tra việc Nvidia bị nghi cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.

Trong cuộc họp, CEO tạm quyền Colette Kress cho biết Nvidia vẫn đang đánh giá tác động từ những quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ. Để tăng cường giám sát, hội đồng quản trị đã thành lập một ủy ban chuyên trách các vấn đề an ninh quốc gia và tuân thủ quy định xuất khẩu.

Nvidia cũng thuê công ty tuyển dụng lãnh đạo Heidrick & Struggles để hỗ trợ tìm CEO mới. Jones nhấn mạnh việc lựa chọn sẽ không vội vàng, dù công ty muốn sớm hoàn tất quá trình chuyển giao.