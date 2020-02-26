Mạng liên lạc nội bộ của NSA ngừng hoạt động, nhưng các nguồn tin cho biết chưa có bằng chứng về tấn công mạng.

NSA Net là hệ thống liên lạc nội bộ mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: Reuters.

Mạng liên lạc nội bộ tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã ngừng hoạt động, CNN dẫn lời 6 người nắm rõ vấn đề cho biết. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công mạng.

Hệ thống có tên NSA Net, cho phép nhân viên trao đổi thông tin mật trong nội bộ cơ quan. Một nguồn tin nói với Fox News rằng mạng này đang “gián đoạn không liên tục”, nhưng các kênh liên lạc quan trọng vẫn hoạt động. Theo người này, NSA còn nhiều cơ sở dự phòng để duy trì hoạt động.

Nguồn tin cho biết sự cố có vẻ mang tính kỹ thuật, dù nguyên nhân chính xác chưa được xác định. Hiện chưa rõ mạng bắt đầu gặp sự cố từ khi nào và mất bao lâu để khôi phục hoàn toàn.

Trong lúc khắc phục, NSA yêu cầu nhân viên đến cơ quan theo các khung giờ lệch nhau, mục đích là tránh để hàng chục nghìn người đăng nhập cùng lúc.

Theo một quan chức Mỹ đương nhiệm và một cựu quan chức, sự cố không ảnh hưởng đến việc chuyển thông tin tình báo khẩn cấp tới Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đang công du châu Á trên chuyên cơ Air Force One. Ông hiện ở Philippines và sẽ tới Trung Quốc ngày 18/11 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

NSA phụ trách thu thập và phân tích tình báo tín hiệu nước ngoài. Cơ quan này giữ vai trò trung tâm trong các hoạt động tình báo và quân sự của Mỹ.

Sự cố xảy ra sau hàng loạt trục trặc công nghệ lớn ở Mỹ. Hôm 14/11, mọi chuyến bay trên toàn quốc bị dừng trong nhiều giờ do lỗi hệ thống, khiến hàng nghìn chuyến bị hoãn hoặc hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định nguyên nhân liên quan đến bộ định tuyến ở bang Arkansas. Tuần trước, sự cố diện rộng của Microsoft cũng khiến người dùng nhiều nước không thể truy cập email Outlook và họp trực tuyến trên Teams.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các sự cố trên do tấn công mạng gây ra. Tuy nhiên, theo CNN, chúng cho thấy lỗi công nghệ có thể gây xáo trộn thị trường và đe dọa an ninh quốc gia.