Apple kỳ vọng trợ lý Siri AI sẽ mang đến thành công cho mẫu kính thông minh sau nhiều năm phát triển.

Kính thông minh của Apple có thể giống mẫu Ray-Ban Meta Wayfarer. Ảnh: Bloomberg.

Không chỉ iPhone, iPad hay MacBook, tin đồn cho biết Siri AI sẽ là trọng tâm cho mẫu kính thông minh đang được Apple phát triển. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, thiết bị mang tên mã N50, được Táo khuyết đặt mục tiêu ra mắt vào tháng 6/2027 tại hội nghị WWDC trước khi lên kệ vào cuối năm.

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman cho biết Apple tin tưởng kho ứng dụng App Store sẽ tạo ra khác biệt cho sản phẩm. Do các tính năng phục vụ Siri AI được tối ưu sẵn trên iPhone, nhà phát triển không cần làm app riêng cho kính thông minh.

Lợi thế của Apple

Trên bản thử nghiệm iOS 27.3 được phát hành đầu tháng này, Apple đã bổ sung chế độ điều khiển từng tính năng cụ thể trong ứng dụng, thông qua giọng nói hoặc giao diện chatbot của Siri AI.

Được phát triển từ hơn 2 năm trước, Gurman cho biết đây là một phần nỗ lực của Apple nhằm bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI. Tuy nhiên, hãng còn lý do quan trọng khác để ra mắt sớm tính năng, đó là dành thời gian để nhà phát triển tối ưu ứng dụng, chuẩn bị cho màn ra mắt kính thông minh vào giữa năm sau.

“Apple muốn nhà phát triển tích hợp tính năng ngay từ bây giờ... Cách tiếp cận này gợi nhớ việc Táo khuyết từng khuyến khích nhà phát triển xây dựng app thực tế tăng cường (AR) cho iPhone trước khi trình làng kính Vision Pro”, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Một số ví dụ được Apple mô tả cho tính năng mới gồm đặt nhà hàng, gọi xe, đặt cà phê, mua hàng từ xa hoặc đặt vé xem phim. Đây cũng là cơ hội lớn để công ty kiếm tiền từ AI.

CEO John Ternus trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Những thao tác cơ bản sẽ dựa vào ứng dụng mặc định, trong đó có Visual Intelligence giúp nhận diện tòa nhà, gợi ý công thức nấu ăn và chỉ đường. Kính cũng có khả năng hiển thị thông báo từ iPhone, dịch cuộc gọi hoặc văn bản, quản lý lịch trình, tạo lời nhắc và điều khiển thiết bị nhà thông minh.

Theo Gurman, Apple kỳ vọng những app mà người dùng vốn đã quen thuộc trên iPhone sẽ trở thành điểm khác biệt trên kính. Điều này cho phép truy cập app thông qua Siri, hoàn thành công việc mà không cần cầm điện thoại.

“Apple tin rằng hệ sinh thái nhà phát triển rộng lớn sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh so với Meta và Google, nhờ việc tích hợp nhiều khả năng từ bên thứ ba”, Gurman viết thêm.

Tất nhiên, Apple không phải công ty duy nhất chọn hướng đi này. Meta và OpenAI đều đang phát triển tác nhân (agent) riêng, trong khi Google tận dụng Gemini và hệ điều hành Android XR để người dùng tương tác với kính thông minh. Công ty cũng sở hữu lợi thế nhờ hệ sinh thái Android rộng lớn.

Thách thức trước cột mốc lớn

Về phần cứng, thiết bị dự kiến không hỗ trợ AR, đồng nghĩa không thể hiển thị hình ảnh hay dữ liệu chồng lên môi trường thực tế. Do đó, các nhân viên Apple gọi sản phẩm là “AirPods cho khuôn mặt”. Ngoài ra, hãng cũng phát triển tai nghe AirPods gắn camera và cảm biến cung cấp dữ liệu môi trường cho Siri vào cuối năm 2027.

So với AirPods gắn camera, kính thông minh sở hữu thời lượng pin lâu và chứa nhiều cảm biến hơn. Người dùng có thể đeo sản phẩm cả ngày mà không thấy vướng. Tuy nhiên, 2 thiết bị sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào độ ổn định của Siri.

Apple dự định tạo khác biệt so với đối thủ thông qua tự thiết kế kính với nhiều tùy chọn màu sắc, kiểu dáng, vật liệu chất lượng cao, cảm biến bổ sung và hệ thống âm thanh hiện đại. Dù vậy, trải nghiệm phần cứng và hệ điều hành tổng thể sẽ không quá khác biệt so với lựa chọn từ Meta hay Google.

Chế độ Visual Intelligence trong ứng dụng camera của iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Theo Gurman, đó là lý do sự hưởng ứng từ nhà phát triển đóng vai trò quan trọng. Kính không chạy trực tiếp app từ bên thứ ba mà thông qua iPhone, tương tự Apple Watch giai đoạn đầu. Android không nằm trong kế hoạch hỗ trợ ban đầu.

Trong các nguyên mẫu nội bộ, sản phẩm chạy phiên bản rút gọn của visionOS 26, trang bị chip xử lý tùy chỉnh từ Apple Watch. Kính còn có một số thành phần chuyên biệt như linh kiện không dây, bộ xử lý phân tích nội dung mà kính “nhìn thấy” theo thời gian thực.

Nhờ kết nối Wi-Fi, kính vẫn duy trì vài tính năng khi ở xa iPhone, bao gồm nghe nhạc. Gurman cũng dẫn lời một số nhân viên Apple, khẳng định chất lượng âm thanh trên kính thuộc dạng “dẫn đầu thị trường” với khả năng gọi điện, phát nhạc và đàm thoại qua FaceTime.

Nguyên mẫu kính của Apple mỏng hơn đôi chút so với Meta Ray-Ban thế hệ 2, camera nằm gọn trong các khe bầu dục, nằm phẳng với gọng kính thay vì nhô ra ngoài. Mặt trước kính có đèn báo trạng thái sạc hoặc các tính năng liên quan quyền riêng tư.

Apple còn phát triển cổng sạc nam châm độc quyền với đầu nối 3 chân hình chữ nhật, kích thước tương đương viên kẹo nhỏ. Cổng sạc nằm ở phần đuôi gọng kính bên trái, cho phép vừa đeo vừa sạc. Dù vậy, chưa rõ hệ thống này có xuất hiện trên model chính thức hay không.

Kính thông minh Apple có thể mỏng hơn đôi chút so với Meta Ray-Ban. Ảnh: Bloomberg.

Theo Gurman, Apple muốn biến Siri AI thành trung tâm kết nối hệ sinh thái phần cứng. Bên cạnh kính thông minh, các sản phẩm như AirPods tích hợp camera, màn hình HomeView và loạt phụ kiện giám sát nhà thông minh là những mắt xích quan trọng.

Nếu kịp tiến độ, kính thông minh sẽ là điểm nhấn trong loạt sản phẩm kỷ niệm 20 năm iPhone vào 2027. Dù vậy, mọi thứ còn phụ thuộc tiến độ phát triển phần mềm. Nếu có sự cố, khả năng sản phẩm bị hoãn ra mắt vẫn có thể xảy ra.

“Thách thức lớn hơn của Apple còn đến từ đảm bảo năng lực, thuyết phục nhà phát triển hỗ trợ Siri AI, giúp kính thông minh mang đến trải nghiệm khác biệt so với lựa chọn thay thế từ Meta hay Google.

Những yếu tố trên sẽ quyết định kính thông minh chỉ là sản phẩm phụ trợ cho iPhone, hay sẽ mở ra nền tảng điện toán đám mây mới cho Apple”, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.