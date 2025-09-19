Nút giao vùng ven TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn

Một người dân vất vả di chuyển qua nút giao đang ngập khá sâu. "Ngập kiểu này nhìn như biển Vũng Tàu luôn. Giờ mà chạy vô đường Thới Hoà thì lội thêm vài trăm mét", người phụ nữ phân vân khi nhìn vào trục đường Thới Hoà đang ngập nặng.

Chiều 18/9, khu vực này mây đen bao phủ kèm theo mưa nặng hạt kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến người dân di chuyển khó khăn lúc tan tầm.

Đây là nút giao thường xuyên ngập sau mưa.

Nhiều người dân cố di chuyển thật nhanh để xe không bị chết máy.

Lúc 19h, nút giao này ngập sâu khoảng 30 cm, xe lớn di chuyển tạo nên những con sóng đánh vào nhà dân và dòng xe máy...

Lúc đỉnh điểm, người đi xe máy như đang bơi giữa dòng sông.

Nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh bị nước tràn vào.

Cơn mưa kèm gió giật mạnh vào chiều 11/9 đã khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây TP.HCM ngập úng, nhiều cây xanh bị ngã đổ, người đi đường hốt hoảng tìm nơi trú ẩn.

Chiều tối 8/9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra ở khu vực TP.HCM khiến nhiều nơi bị ngập sâu.

Trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng mưa dông gia tăng do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 8 trên Biển Đông.

