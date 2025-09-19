Nút giao vùng ven TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn

|
Một người dân vất vả di chuyển qua nút giao đang ngập khá sâu. "Ngập kiểu này nhìn như biển Vũng Tàu luôn. Giờ mà chạy vô đường Thới Hoà thì lội thêm vài trăm mét", người phụ nữ phân vân khi nhìn vào trục đường Thới Hoà đang ngập nặng.
|
Đây là đoạn Quách Điêu phía gần nút giao Dân Công Hoả Tuyến, cách nút giao Thới Hoà khoảng 100 mét.
|
Chiều 18/9, khu vực này mây đen bao phủ kèm theo mưa nặng hạt kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến người dân di chuyển khó khăn lúc tan tầm.
|
Một em nhỏ lạnh, ngồi co ro phía sau xe phụ huynh.
|
Đây là nút giao thường xuyên ngập sau mưa.
|
Nhiều người dân cố di chuyển thật nhanh để xe không bị chết máy.
|
Lúc 19h, nút giao này ngập sâu khoảng 30 cm, xe lớn di chuyển tạo nên những con sóng đánh vào nhà dân và dòng xe máy...
|
Lúc đỉnh điểm, người đi xe máy như đang bơi giữa dòng sông.
|
Nhiều phương tiện chết máy, phải dẫn lên vỉa hè.
|
Một quán cà phê bị nước mưa tràn vào.
|
Chiếc xe máy chở lốp xe không thể di chuyển, phải nằm chờ bên vỉa hè.
|
Nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh bị nước tràn vào.
|
Sóng đánh dạt những chiếc thùng xốp đựng rác ven đường.
