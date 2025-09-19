Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nút giao vùng ven TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn

  • Thứ sáu, 19/9/2025 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ chiều 18/9 khiến nút giao Thới Hoà - Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) ngập nặng.

TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 1

Một người dân vất vả di chuyển qua nút giao đang ngập khá sâu. "Ngập kiểu này nhìn như biển Vũng Tàu luôn. Giờ mà chạy vô đường Thới Hoà thì lội thêm vài trăm mét", người phụ nữ phân vân khi nhìn vào trục đường Thới Hoà đang ngập nặng.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 2

Đây là đoạn Quách Điêu phía gần nút giao Dân Công Hoả Tuyến, cách nút giao Thới Hoà khoảng 100 mét.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 3

Chiều 18/9, khu vực này mây đen bao phủ kèm theo mưa nặng hạt kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến người dân di chuyển khó khăn lúc tan tầm.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 4

Một em nhỏ lạnh, ngồi co ro phía sau xe phụ huynh.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 5

Đây là nút giao thường xuyên ngập sau mưa.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 6

Nhiều người dân cố di chuyển thật nhanh để xe không bị chết máy.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 7

Lúc 19h, nút giao này ngập sâu khoảng 30 cm, xe lớn di chuyển tạo nên những con sóng đánh vào nhà dân và dòng xe máy...
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 8

Lúc đỉnh điểm, người đi xe máy như đang bơi giữa dòng sông.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 9

Nhiều phương tiện chết máy, phải dẫn lên vỉa hè.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 10

Một quán cà phê bị nước mưa tràn vào.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 11

Chiếc xe máy chở lốp xe không thể di chuyển, phải nằm chờ bên vỉa hè.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 12

Nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh bị nước tràn vào.
TP.HCM Sai Gon mua ngap anh 13

Sóng đánh dạt những chiếc thùng xốp đựng rác ven đường.

Phạm Nguyễn/Tiền Phong

