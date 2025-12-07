'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì

Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập và điều hành dự án "Nuôi em" cho biết, hiện tại dự án đã ghi nhận những thông tin thắc mắc của cộng đồng mạng và sẽ tiếp tục ghi nhận, đồng thời sẽ có phản hồi vào 22h tối nay (7/12).

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hàng loạt bài viết có nội dung nghi ngờ về tính minh bạch tài chính của dự án “Nuôi em” - Chương trình kết nối giữa các nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Cụ thể, một tài khoản trên Threads chia sẻ đã nhận một mã nuôi em và đóng tiền vào tháng 8/2025. Đến tháng 11, người này được phía dự án nhắn đóng tiếp tiền cho năm học 2025-2026. Việc đóng tiền hai lần trong 3 tháng khiến người này thắc mắc.

Bữa cơm của các em nhỏ vùng cao do dự án Nuôi em thực hiện. Ảnh: FB dự án Nuôi em.

Một tài khoản khác lại cho biết, em được nhận nuôi đã rút khỏi danh sách từ tháng 1/2025 nhưng đến tháng 12/2025, dự án Nuôi em mới báo lại cho người nhận nuôi, điều đáng nói là tháng 8/2025, dự án vẫn nhắn tin hỏi người này về việc đóng tiền để nuôi em nhỏ đó.

Lại có tài khoản thắc mắc về việc nhận mã nuôi em nhưng sau đó kiểm tra ra mã nuôi em của mình trùng với mã nuôi em của một người khác.

Dù đã hoạt động nhiều năm, việc nhận quyên góp vẫn chủ yếu thông qua tài khoản đứng tên cá nhân (người sáng lập Hoàng Hoa Trung) cũng khiến nhiều người nghi ngại về tính minh bạch của số tiền ủng hộ.

Trước những nghi vấn này, ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập, điều hành dự án cho biết, trong những ngày vừa qua, (đặc biệt ngày 6/12), Nuôi Em đã tiếp nhận nhiều ý kiến và thắc mắc liên quan tới tính minh bạch của dự án trên các nền tảng mạng xã hội.

“Đầu tiên, Nuôi Em xin trân trọng ghi nhận tất cả các vấn đề, thắc mắc và góp ý thiện chí đã được chia sẻ trên các kênh truyền thông chính thức và mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phụ trách của dự án đã khẩn trương tiến hành cuộc họp với các thành viên chủ chốt để kiểm tra và đối chiếu thông tin. Hiện tại chúng tôi đã ghi nhận những thông tin sau và vấn sẽ tiếp tục ghi nhận, đồng thời sẽ có phản hồi vào tối nay 7/12 lúc 22h”, ông Trung nói.

Theo ông Hoàng Hoa Trung, đến nay dự án ghi nhận một số vấn đề cộng đồng mạng đang thắc mắc như: “Đóng tiền tháng 8/2025 (đóng cho năm học 2024-2025) rồi lại nhận thông báo đóng tiếp tiền tháng 11/2025 này (cho năm học 2025-2026) cho cùng 1 mã. Tại sao 2025 lại thu tiền học của năm 2024-2025? Chính sách cho trẻ em vùng cao đi học theo nghị định 66/2025/NĐ-CP, Nuôi Em sẽ dùng tiền đó làm gì?

1 mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước? Tại sao dự án sử dụng tài khoản cá nhân? Hay có thông tin nhà nước có thể nuôi các em 2-3 tuổi, như vậy số tiền của dự án sẽ xử lý thế nào? Dự án lấy tiền đâu vận hành, duy trì dự án? Làm thế nào để biết không nuôi trùng mã nuôi em? Hay khi xem trong group hình ảnh ăn không thấy bé? Cách trả lời của tình nguyện viên như chốt sale, nhắc giục giã như đòi nợ?”...

Ông Hoàng Hoa Trung chia sẻ: “Chúng tôi nhìn nhận sự việc lần này là một cơ hội quý báu để toàn bộ đội ngũ Nuôi Em có thể kịp thời nhận diện và khắc phục triệt để các vấn đề tồn đọng trong quá trình vận hành. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các thông tin mọi người đã hỏi làm việc với trường và cơ quan chức năng tại địa phương, xin thêm ý kiến để hoàn thiện thêm khi cần thiết. Cam kết tất cả email và yêu cầu hỗ trợ sẽ được phản hồi trong vòng dự kiến 24 giờ làm việc”.

Người sáng lập và điều hành dự án cũng khẳng định dự án hoạt động với tinh thần minh bạch và cởi mở bằng việc sẵn sàng phối hợp với các đơn vị báo chí và cơ quan chức năng để cung cấp thông tin bổ sung với mục đích để cộng đồng và các bên liên quan có thể nhìn nhận một cách khách quan và đa chiều về toàn bộ sự việc.

Trước đó, dự án Nuôi em giúp ông Hoàng Hoa Trung và nhóm thiện nguyện Niềm tin được nhận hàng loạt giải thưởng như: Giải thưởng tình nguyện Chim én năm 2009, 2010; giải Mầm nhân ái năm 2009; giải thưởng Thanh niên kiến tạo năm 2017; giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2011, 2017, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; Forbes Việt Nam 30 Under 30 năm 2020…