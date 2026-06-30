Nước sông rút lộ bao tải đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu

Ngày 30/6, lãnh đạo xã Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một số đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu Chợ Cầu sau khi nước sông rút.
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Đạn, lựu đạn được người dân phát hiện ở mép sông, dưới chân cầu Chợ Cầu.
Cụ thể, trước đó, khoảng 12h trưa 29/6, người dân đi qua cầu Chợ Cầu nối hai xã Yên Trung và Nghi Lộc, hốt hoảng phát hiện ở mép sông dưới chân cầu có nhiều vật thể giống đạn cối.
Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương.
“Bình thường, nước sông cao nên không ai thấy gì. Nay nước sông cạn, người dân đi qua mới phát hiện có đạn bên dưới”, một người dân xã Nghi Lộc nói.
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Đạn cối nằm lộ thiên khi nước rút.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương hai xã lập tức kiểm tra, đồng thời phong tỏa hiện trường.
Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số đạn cối, lựu đạn trên được sử dụng trong diễn tập, không có ngòi nổ.
Số đạn này sau đó đã được thu hồi, đảm bảo an toàn.
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