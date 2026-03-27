Nước mắt nhường chỗ cho khát vọng kiến quốc ở Hành trình Từ Trái Tim

Từ sự bỡ ngỡ, rụt rè và những giọt nước mắt giữa giảng đường, nhiều sinh viên đã thay đổi tư duy và thắp sáng khát vọng vươn lên sau khi dự chương trình Hành trình Từ Trái Tim.

Nước mắt nhòe đi khi đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc micro, Bảo Trâm ngập ngừng mãi mới thốt nên lời. Giữa hội trường của Trường Đại học Công Thương TP.HCM trong chương trình Hành trình Từ Trái Tim, cô sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ Anh như thu bé lại.

Cảm giác chông chênh, nghẹt thở len lỏi vào tâm trí khi Trâm thừa nhận bản thân từ nhỏ chỉ quẩn quanh trong nhà, chưa từng dám bước ra xã hội rộng lớn. Lên đại học, mọi thứ bỗng chốc trở nên xa lạ khiến cô như rơi xuống vực thẳm của sự tự ti, luôn thấy bản thân mình chưa bao giờ là đủ. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, đánh trúng điểm mềm yếu nhất của những người trẻ bước vào đời: Làm sao để vượt qua khi bản thân luôn sợ sệt trước những người xuất sắc hơn mình?

Theo chuyên gia, sự vụn vỡ và những giọt nước mắt lại chính là góc khuất tâm lý chung của hàng nghìn sinh viên hiện nay, những người đang oằn mình gánh chịu áp lực đồng trang lứa. Thế nhưng, cũng chính tại giảng đường này, khi "Hành trình Từ Trái Tim" chạm đến , tâm lý ấy nhường chỗ cho những khát vọng kiến quốc vĩ đại được thắp sáng.

Từ ngày 24/3 đến ngày 26/3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã diễn ra sôi nổi và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc tại TP.HCM. Trong ba ngày liên tiếp, Hành trình đã trực tiếp mang ánh sáng tri thức đến 6 trường đại học và trao hàng nghìn cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời đã được trao tận tay các bạn sinh viên.

Ca sĩ Izara Thiên Nga, Hoàng Yến Chibi, Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Đỗ Cẩm Ly giao lưu, ký tặng sách cho các bạn sinh viên.

Đánh thức khát vọng từ những tâm hồn đang chông chênh

Không đơn thuần là trao tặng sách, “Hành trình Từ Trái Tim” được nhiều sinh viên, giảng viên nhận xét là đã thực sự tạo ra "điểm chạm" sâu sắc để người trẻ dũng cảm đối diện với nội tâm và tháo gỡ những xiềng xích của bản thân.

Đối với Bảo Trâm, dám đứng lên cầm micro và khóc nức nở chia sẻ nỗi sợ bị đánh giá chính là bước đi dũng cảm đầu tiên để phá vỡ lớp vỏ bọc khép kín. Tại sự kiện, cô sinh viên bộc bạch một cách chân thành nhất về khao khát tìm kiếm phương pháp để bản thân thoát khỏi áp lực vô hình.

"Em bị áp lực tâm lý rất nhiều, luôn sợ mọi người đánh giá mình. Qua năm nay em cũng đỡ hơn nhờ chơi với những người bạn mới, các bạn trò chuyện và giúp em mở lòng hơn với người khác. Cho nên, em muốn hỏi quý vị khách mời là làm thế nào để em có thể mạnh mẽ hơn, làm sao để vượt qua mọi khó khăn khi em luôn hay so sánh mình với người khác và hiện tại em vẫn còn sợ sệt trước những người đẹp hơn, giỏi hơn mình?", Trâm đặt câu hỏi với các diễn giả của “Hành trình Từ Trái Tim”.

Sinh viên Nguyễn Thành Nam cùng các bạn nhận học bổng và những cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời từ Hành trình Từ Trái Tim.

Giống như Trâm, sinh viên Nguyễn Thành Nam (Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) cũng từng mang một tâm lý thu mình vì những giới hạn, khiếm khuyết của bản thân.

Gặp hạn chế về khả năng vận động do khuyết tật bẩm sinh, Nam từng trải qua muôn vàn khó khăn trong việc di chuyển lên các tầng lầu và chật vật khi ghi chép bài vở. Trước khi biết đến sự kiện Hành trình Từ Trái Tim, cậu chia sẻ bản thân đôi khi bó hẹp hoài bão của mình ở việc có một công việc bình thường, tự nuôi sống được bản thân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chương trình và năng lượng từ những cuốn sách quý đã gieo vào lòng cậu sinh viên nghị lực một hạt mầm khát vọng rực rỡ hơn.

"Trước khi tham gia chương trình, mục tiêu sống của mình khá đơn giản là cố gắng ra trường, tìm được một công việc ổn định để tự chăm lo cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, sự kiện đã giúp mình thay đổi góc nhìn, tiếp thêm sức mạnh để mạnh dạn theo đuổi đam mê. Đồng thời, chương trình giúp bản thân nhận thức rõ nét hơn về tầm quan trọng của sách đối với việc định hướng ý nghĩa cuộc sống", Nam chia sẻ.

Ở một khía cạnh, Nguyễn Thị Ý Nhi (Sinh viên năm nhất ngành Văn học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) lại thấy bừng tỉnh về phương pháp luận và giá trị của tri thức. Dù phải sang một điểm trường khác để tham gia sự kiện, Nhi nhận ra sách giấy vẫn giữ một vị thế độc tôn mà không một cỗ máy công nghệ nào có thể sánh kịp.

"Trong thời đại thông tin phát triển, vai trò của sách vẫn giữ rất vững, bởi vì công nghệ thông tin thiên về chiều hướng logic. Khi lạm dụng quá nhiều, chúng ta sẽ thiếu đi sự chiêm nghiệm sâu sắc. Việc trò chuyện với một con trí tuệ nhân tạo sẽ rất khác với việc ngồi xuống đọc một cuốn sách và cảm nhận sự chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả", cô chia sẻ.

Sự đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ từ các giảng đường

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện tư duy và định hướng tương lai cho thanh niên, các trường đại học đã rộng mở cánh cửa đón nhận hành trình như một món quà tri thức.

Tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM, đại diện ban tổ chức và nhà trường bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi tiếp tục được Hành trình Từ Trái Tim tin tưởng chọn làm điểm đến,.

Gửi gắm kỳ vọng to lớn vào thế hệ trẻ, ThS Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo & Khởi nghiệp - Trường đại học Công Thương TP.HCM, tha thiết nhắn nhủ sinh viên phải biết trân quý những cuốn sách, thực hành và chắt lọc kinh nghiệm từ các diễn giả để tạo dựng hành trang vào đời.

"Mỗi chúng ta ai cũng có những ước mơ nhưng làm sao để biến ước mơ thành hiện thực lại là cả một quá trình rất dài. Chúng ta phải có khát khao đủ lớn, dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện và kiên trì nỗ lực thì mới đi đến thành công. Tôi hy vọng rằng qua những chia sẻ, những câu chuyện từ Hành trình mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend mang đến, sinh viên sẽ tiếp cận được những giá trị vô cùng ý nghĩa", bà phát biểu.

Các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM đang chăm chú đọc những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim.

Đồng tình với ThS Hoàng Thị Hoa, TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Công tác Sinh viên - Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, tự hào chia sẻ sự háo hức mong chờ của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường khi đón nhận nguồn sáng tri thức đổi đời.

Đánh giá cao tính ứng dụng và triết lý của sự kiện, TS Thưởng nhận định đây chính là chiếc chìa khóa vàng giúp định hình lại nếp tư duy cũ, lan tỏa nghị lực sống vô bờ bến cho những thanh niên đang chìm trong nghịch cảnh.

"Chương trình mang đến cho sinh viên những điều tốt đẹp nhất, đó là cách suy nghĩ, cách học và cách làm mang một tư duy rất mới, giúp các em thành công trên con đường tương lai sau này. Đặc biệt, chương trình giúp những thanh niên đang gặp khó khăn có thêm nghị lực vươn lên, có những cống hiến giúp ích cho nhà trường, cho xã hội. Những giá trị này không chỉ nằm trong phạm vi trường học mà còn lan tỏa ra cả nước", ông chia sẻ.

Làn sóng ủng hộ rực rỡ ấy tiếp tục lan rộng đến Trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Phó hiệu trưởng nhà trường, TS Trần Đình Lý đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tầm nhìn vĩ đại, vì sự nghiệp "khai dân trí, chấn dân khí" mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend đang bền bỉ theo đuổi.

"Sự có mặt này minh chứng rằng các bạn sinh viên, giới trẻ, thanh niên Việt Nam, ba mươi triệu người, ba mươi triệu câu chuyện đã hun đúc lại và phát triển ra thì có thể tạo ra một nước Việt Nam hùng cường, bền vững. Thay mặt một ngàn cán bộ và hai mươi lăm ngàn học sinh sinh viên, nghiên cứu sinh tri ân ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ. Hy vọng từ chương trình hôm nay thì Trường Đại học Nông Lâm sẽ tiếp tục đón nhận và có những câu chuyện, hình ảnh đẹp từ nhà trường".

Nhiều sinh viên chia sẻ bản thân học được cách lắng nghe bản thân, xác định khát vọng sau khi tham gia chương trình “Hành trình Từ Trái Tim”.

Điểm tựa tri thức và tình yêu thương soi đường

Trở lại với Bảo Trâm, ngay khi cô sinh viên nghẹn ngào bật khóc, một cảnh tượng ấm áp diễn ra khi Trâm được bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc Hành trình Từ Trái Tim, trực tiếp xuống tận nơi, ân cần dìu bước lên sân khấu, sắp xếp ngồi cạnh các chuyên gia để an ủi.

Tại đó, cô giáo Võ Thị Xuân Trang đã hướng dẫn Trâm cách áp dụng phương pháp "tự ám thị" thần kỳ từ cuốn sách nền tảng Nghĩ giàu làm giàu để đập tan mọi nỗi sợ hãi. Cô Xuân Trang rưng rưng nhắc lại câu chuyện của chính mình, khi từ thời khởi nghiệp gian nan, cô cũng từng lấy phương pháp tự nhủ với bản thân làm ngọn hải đăng soi sáng, chống lại hoài nghi của thế giới.

Bảo Trâm được tiếp thêm nhiều động lực tinh thần trong chương trình giao lưu cùng diễn giả tại Hành trình Từ Trái Tim.

"Trong bảy ngày đầu tiên, dù đang rất yếu đuối, em có thể sẽ cảm thấy mình nói cái gì vậy, mình đâu có mạnh mẽ đâu. Nhưng đến tuần thứ hai, ngày thứ mười bốn, tự nhiên em sẽ cảm nhận được một sự mạnh mẽ thực sự đang diễn ra trong tâm trí. Khi em liên tục nói với chính mình, bộ não và tiềm thức của em sẽ bắt đầu hoạt động, cho tới khoảng một tháng, sự mạnh mẽ của em sẽ hoàn toàn khác", cô khuyên nhủ cô sinh viên năm hai.

Những lời chia sẻ tự tận đáy lòng ấy giống như một liều thuốc tiên, giúp nữ sinh viên gạt đi những giọt lệ, tự tin nở nụ cười kiêu hãnh và được chương trình dành "xin vía" bản lĩnh từ các vị khách mời xuất chúng.

Những khoảnh khắc này chứng minh rằng Tủ sách Nền tảng Đổi đời do đích thân Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn đã vượt xa khỏi ranh giới của lý thuyết kinh doanh. Nó đóng vai trò như một người thầy chữa lành, trao truyền sự tỉnh thức, dũng khí và đánh thức những khát vọng bên trong mỗi cá nhân giữa muôn trùng áp lực.