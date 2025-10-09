Nước lũ dâng cuồn cuộn, Quảng Tây báo động

Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 8/10 đã nâng cảnh báo lũ lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau cảnh báo đỏ, khi mực nước lũ của nhiều con sông vượt mức báo động.

Quảng trường Dân sinh ở Nam Ninh, Quảng Tây lúc 9h30 sáng 8/10. Ảnh: China News

Theo thông tin từ Trung tâm Thủy văn Quảng Tây, do ảnh hưởng của bão Matmo, mực nước sông Tả Giang tại đây một lần nữa vượt mức cảnh báo trên toàn tuyến sau lần đầu tiên vào ngày 1/10.

Trước thực trạng trên, vào lúc 9h sáng 8/10 (giờ địa phương), trung tâm này đã nâng mức cảnh báo lũ lên màu cam, đồng thời kêu gọi người dân ven sông ở Sùng Tả, Bách Sắc, Nam Ninh và Quý Cảng tăng cường các biện pháp phòng ngừa và hành động kịp thời để tránh nguy hiểm.

Theo số liệu giám sát, tính đến 8h00 sáng 8/10, 25 trạm dọc theo 18 con sông ở Quảng Tây, bao gồm sông Tả Giang, đã vượt mức cảnh báo từ 0,02 đến 4,28 m.

Trung tâm Thủy văn Quảng Tây dự báo, trong vòng 5 ngày tới, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao tại nhiều đoạn sông, có nơi vượt mức cảnh báo tới khoảng 5 m.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng Quảng Tây phải ban hành cảnh báo lũ màu cam, lần trước là vào ngày 1/10. Do ảnh hưởng của bão Bualoi và Matmo, mưa to đến rất to và lũ lớn đã xảy ra ở nhiều địa phương thuộc khu tự trị này, như Nam Ninh, Sùng Tả, Bách Sắc, Hà Trì...

Không chỉ Quảng Tây, trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu kéo dài 8 ngày (1-8/10), 9 tỉnh, thành của Trung Quốc cũng xảy ra mưa lớn, trong đó có Thủ đô Bắc Kinh, gây ảnh hưởng cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là các sân bay.

Đợt mưa này xảy ra là do chịu ảnh hưởng kết hợp của luồng không khí lạnh và luồng không khí ấm ẩm, khiến vùng Tây Bắc và hầu hết miền Bắc Trung Quốc đều có mưa.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng nước này, trong vòng 1 tuần tới, khi nhiều khu vực ở miền Nam có nhiệt độ nóng như giữa mùa Hè, nhiệt độ trung bình ở hầu hết miền Bắc Trung Quốc sẽ giảm từ 4-8 độ C, có nơi giảm hơn 14 độ C.

Với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 10 độ C trong hôm nay và ngày mai tại các thành phố như Thái Nguyên, Bắc Kinh và Thạch Gia Trang, thấp hơn khoảng 10 độ C so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức nhiệt thấp bất thường vào đầu tháng 10 và người dân được khuyến cáo phải giữ ấm.