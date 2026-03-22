Nước cờ lớn của MU với Camavinga

Manchester United cân nhắc chiêu mộ Eduardo Camavinga trong bối cảnh cần làm mới hàng tiền vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nhiều nguồn tin cho biết Camavinga nằm trong kế hoạch thanh lý của Real.

Camavinga gia nhập Real Madrid từ Rennes năm 2021 và đã có 5 mùa giải tại Bernabeu. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thực sự chiếm được suất đá chính ổn định.

Mùa này, cầu thủ 23 tuổi ra sân 33 lần. Dù vậy, anh thường xuyên bị sử dụng như một “quân bài đa năng”, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau thay vì vị trí tiền vệ trung tâm sở trường.

Theo Football Insider, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các đề nghị từ mức hơn 43 triệu bảng. Điều này khiến Camavinga trở thành mục tiêu đáng chú ý trên thị trường, đặc biệt với những đội bóng muốn tăng cường chiều sâu và chất lượng tuyến giữa.

Với MU, nhu cầu này là rất rõ ràng. Casemiro được dự báo sẽ rời đội sau mùa giải 2025/26, trong khi tương lai của một số tiền vệ khác vẫn chưa chắc chắn. Vì vậy, việc tìm kiếm một nhân tố giàu năng lượng, có khả năng cầm bóng và thi đấu linh hoạt như Camavinga là ưu tiên trong kế hoạch chuyển nhượng.

Dù vậy, thương vụ này không dễ dàng. Nếu Real Madrid mở cửa, nhiều CLB lớn tại châu Âu sẽ tham gia cuộc đua. Camavinga, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và độ tuổi còn trẻ, được xem là mẫu tiền vệ phù hợp với nhiều hệ thống chiến thuật.

Song song đó, MU vẫn theo đuổi các phương án khác. Elliot Anderson của Nottingham Forest hiện là mục tiêu hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng, cho thấy đội bóng đang chuẩn bị nhiều kịch bản cho cuộc cải tổ lực lượng.

Trong bối cảnh mùa hè sắp tới hứa hẹn nhiều biến động, Camavinga có thể trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nếu Real Madrid đưa anh vào danh sách thanh lý.