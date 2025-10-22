Nuno Mendes xứng danh hậu vệ trái hay nhất thế giới

Phong độ chói sáng của Nuno Mendes đang trở thành điểm nhấn trong hành trình thăng hoa của Paris Saint-Germain tại Champions League mùa này.

Mendes thắng giải Cầu thủ hay nhất trận gặp Leverkusen.

Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha vừa được UEFA bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận sau chiến thắng hủy diệt 7-2 của PSG trước Bayer Leverkusen rạng sáng 22/10. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 3 lượt đấu, Mendes được vinh danh ở giải này.

Trên sân BayArena, Mendes trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy năng lượng. Cầu thủ 23 tuổi không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công, tạo ra mối đe dọa thường trực bên cánh trái của PSG. Anh mang về 1 kiến tạo và 1 bàn thắng, góp phần vào chiến thắng đậm đà của thầy trò HLV Luis Enrique.

Ở trận thắng Barcelona 2-1 hôm 2/10, Mendes cũng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận, khi anh kiến tạo 1 bàn và khiến các mũi nhọn tấn công của đội bóng xứ Catalonia “tắt điện”.

Sau 3 lượt trận tại Champions League, Mendes in dấu giày vào 4 pha lập công (2 bàn, 2 kiến tạo). Con số này không thua kém những tiền đạo thực thụ nào, đồng thời làm nổi bật tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi mà HLV Luis Enrique đang xây dựng tại PSG.

Màn trình diễn ổn định của Mendes giúp anh củng cố thêm vị thế là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay. Những pha dâng cao để phối hợp và tạt bóng chuẩn xác của Mendes tạo tiền đề để các ngôi sao tấn công như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia hay Desire Doue tỏa sáng.

